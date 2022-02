Maria De Filippi ha scelto la nuova conduttrice per il suo programma: è l’influencer più famosa d’Italia

Maria De Filippi ha individuato la conduttrice per un suo nuovo programma. Si tratta di un’influencer molto amata.

Un nuovo programma sta per subentrare nel palinsesto Mediaset portando una ventata di novità. In onda su Canale 5 la trasmissione è frutto della Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi e sembra prendere il posto di “Temptation Island”, nota trasmissione che ha messo a dura prova molte coppie.

Il format dal grande successo si stopperebbe in quanto sembra non sia stato rinnovato il contratto con la società francese Banijay che ne detiene i diritti.

A sostituirlo la nuova trasmissione della De Filippi. “Ultima Fermata” è il titolo della trasmissione la cui macchina organizzativa per la sua realizzazione è stata avviata. Aperti i cast si è alla ricerca di coppie al capolinea che desiderano ricucire il loro rapporto. In particolare protagonisti sarebbero concorrenti dagli over40 alla ricerca di una soluzioni ai loro problemi di coppia.

Il programma ha l’obiettivo di ricucire rapporti in bilico, a differenza di “Temptation Island” dove le relazioni veniva messe alla prova. La sua data di inizio non è ancora rivelata, ma secondo alcuni rumors non mancherebbe molto al suo lancio.

Maria De Filippi sceglie la conduttrice del suo nuovo format

Ideato dalla casa di produttrice di Maria, sale la curiosità su chi comporrà il cast “Ultima Fermata” al fianco della storica presentatrice.

Secondo quando svelato da Chi a farne parte sarà una delle influencer più famose in Italia: si tratta di Giulia De Lellis che vestirà i panni di conduttrice sembra nel ruolo di voce fuori campo.

Un importante novità che si aggiunge ai grande traguardi collezionati negli anni della 26nne romana. La sua notorietà è dovuta proprio grazie a una delle più celebri trasmissioni di Maria. La sua partecipazione a “Uomini e Donne” nei panni di corteggiatrice di Andrea Damante è infatti indimenticabile. Al fianco del tronista è uscita dal format costruendo una relazione d’amore destinata a finire nel ciclone dei media, per via di presunti tradimenti e giunta così al capolinea.

Oggi Giulia ha ritrovato la serenità al fianco del fidanzato Carlo Gussalli Beretta e si è affermata nel mondo dello spettacolo prendendo parte a un film, vestendo i panni di presentatrice in “Love Island” e raggiungendo un incredibile seguito su Instagram.

Accanto a tutto questo si aggiunge il nuovo impegno a cui si sta preparando con dedizione. Sembra che si stia studiando molto, tra dizione e inglese, per essere pronta e affrontare al meglio questa sfida.