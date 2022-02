“Ci vuole rispetto!”, Veronica Ferraro presa di mira dai follower: lo scivolone di stile non è ammissibile – FOTO

L’influencer di moda ieri si è recata al Teatro alla Scala di Milano per assistere all’opera di Cajkovskij ma il look scelto non è stato proprio azzeccato.

Tutto pieno per lo spettacolo di Pëtr Ilic Cajkovskij la ‘Serenata in Do Maggiore per archi op. 48’ diretta dal maestro Lorenzo Viotti. Un vero successone visto il lungo applauso che è stato generosamente offerto alla fine del concerto sinfonico e che ha anche fatto alzare la platea in segno di rispetto e stima.

Seduta all’interno di una galleria anche la bella Veronica Ferraro, fashion blogger e influencer milanese classe 1987 che dopo le sfilate delle MFW non si è fatta scappare neppure questo appuntamento mondano così acclamato in città.

Peccato che forse per la prima volta nella sua vita ha sbagliato l’outfit scelto per recarsi in un luogo di cultura come il Teatro alla Scala. Aspetto che in molti follower le hanno criticato dopo aver visto le foto pubblicate nel feed della sua pagina Instagram.

Veronica Ferraro stavolta canna il look, “Sembri arrivata di corsa dalle passerelle!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VERONICA (@veronicaferraro)

La sua community Instagram composta da oltre 1,4 milioni di follower si è nettamente divisa nei commenti lasciati a margine del suo ultimo post composto da un carosello di foto scattate ieri a Teatro.

“Ahahhahah non dico nulla. Bellissimo cartellone!”, “bbbbonnaaaaaa❤️”, “Ma cosa sei ❤️”, e poi ci sono i commenti di chi effettivamente non approva la scelta del look sfoggiato dalla giovane influencer in quel luogo che dovrebbe invece raccontare rispetto e eleganza massima:

“Insomma…sembri arrivata di corsa dalle passerelle 🤔”, “Ma veramente eri così conciata al Teatro?!?!?? 😮😮”, “Te sei una bella donna ma ci vuole rispetto per i luoghi dove andiamo”, “Pessimo esempio per le nuove generazioni!”.

Lei nella galleria infatti si mostra con un mini abito nero inguinale con gonna asimmetrica e oblò non solo sul fianco ma anche sulla schiena semi nuda. Un look osé e troppo striminzito che racconta esattamente quello che i fan hanno commentato, dopo la sfilata di Massimo Giorgetti neppure il tempo per il cambio abito e subito a Teatro per la prima.

La moda sta cambiando e rispetta l’evolversi delle nuove generazioni, forse però è ancora troppo presto per questo tipo di azzardi e stravaganze esibite un luogo sacro come la Scala. Meglio lasciarli fuori in strada o all’interno delle passerelle della FW.

INTERVISTA A LE KARMA B