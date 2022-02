Anna Safroncik, tragedia familiare per l’attrice: “Ci si sente impotenti”

Anna Safroncik, tragedia familiare per l’attrice italo-ucraina: “Ci si sente impotenti”.

Momenti di tensione e di dolore profondo stiamo vivendo tutto il mondo: la guerra Russia-Ucraina ci tiene tutti col fiato sospeso. Lo sa bene Anna Safroncik, la bellissima attrice italo-ucraina che ha raccontato la tragedia che ha colpito la sua famiglia. “Ci si sente impotenti” queste le sue dichiarazioni che tuonano sul web.

Non si è mai risparmiata qui dall’Italia ad esprimere tutto lo sconcerto per quello che il suo paese sta vivendo. Appena tre giorni fa in un lungo post dichiarava quanto fosse bizzarra una guerra scatenata solo per la brama di potere, non voluta assolutamente dai cittadini. “La guerra tra due popoli uniti da sempre da una fratellanza indiscutibile è assurda” le parole dell’attrice.

Anna Safroncik, l’attrice colpita dalla tragedia familiare

“Mai avrei pensato che i miei incubi di quando ero bambina, ricordando Chernobyl, la caduta del comunismo e la perestroika, la fuga verso l’Italia, si sarebbero ripresentati…” un post lungo quello scritto e pubblicato dall’attrice una manciata di ore fa mentre posta la foto dove super elegante, di classe e visibilmente scossa è ospite a “Zona Bianca” per raccontare la situazione di chi sta vivendo la guerra in Ucraina.

L’attrice infatti, come racconterà nel dettaglio anche tra le storie dei social è particolarmente allarmata visto che suo padre si trova a Kiev, città attualmente blindata. La Safroncik non perde occasione per raccontare la tragedia che sta vivendo in questo momento: a quanto pare il padre sta tentando di scappare dall’Ucraina e stando al racconto della stessa, si trova già nella stazione della città.

Un racconto che fa venire la pelle d’oca, è la prima volta che vediamo la Safroncik così. Una follower sotto il suo ultimo post commenta infatti: “Mi manca la mia Anna solare, amore ti meriti tutto il supporto del mondo, ti sono vicina”.

Parole che trapelano un profondo affetto e in questi giorni Anna ne sta ricevendo veramente tanto, un enorme calore che potrà essere un supporto per fronteggiare questi momenti di panico per l’attrice e per tutti i cittadini che stano vivendo quei momenti che sino ad allora avevamo solamente appreso dai libri di scuola.

