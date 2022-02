Shaila Gatta conquista il web con un allenamento tutto da scoprire: l’ex velina di Striscia la Notizia ha mandato in tilt i suoi migliaia di follower su Instagram

Maria De Filippi è, senza ombra di dubbio, una sorta di generatore di talenti. Con i suoi programma televisivi, partorisce sempre personaggi che riescono a raggiungere il successo attraverso mille modi. Molteplici influencer di successo sono arrivate proprio da Uomini e Donne: e poi c’è Amici, dove ha modo di dare spazio ad aspiranti cantanti o ballerini.

Shaila era proprio una aspirante ballerina, quando si è presentata agli studi Mediaset per partecipare al programma di Maria De Filippi. Furono in molti a non credere nelle sue capacità, ma dopo il talent show Shaila è riuscita a farsi notare da Antonio Ricci, che l’ha scelta come velina di Striscia la Notizia. Da lì la sua carriera ha sicuramente spiccato il volo.

Shaila Gatta, l’allenamento e i risultati da paura: record di likes

