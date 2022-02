Eleonora Incardona, nella splendida Times Square, ha conquistato tutti con la sua bellezza mozzafiato. L’outfit scelto per l’occasione è un colpo all’occhio

Eleonora Incardona è una delle influencer più amate del mondo dei social. Ogni giorno condivide sul suo profilo di Instagram, che è seguito da un numero incredibile di persone, cose che riguardano la sua carriera, il suo lavoro in generale ma anche sprazzi di vita quotidiana o viaggi, proprio come ha fatto nell’ultimo caso. Al momento, Eleonora è nella splendida New York, in America.

Eleonora ha avuto un anno molto impegnativo con il suo lavoro che l’ha vista crescere sempre di più a livello professionale, per questo motivo ha deciso di farsi un regalo. Infatti, è salita su un aereo e ha realizzato il suo sogno di volare in America, dove sta avendo l’occasione di visitare l’incredibile New York con le sue mille sfaccettature.

Eleonora Incardona, che bomba: record di likes

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE