L’ultima gara della ventisettesima giornata si gioca a Bergamo dove gli uomini di Mister Gasperini accolgono i doriani. Tabellino e pagelle.

La ventisettesima giornata di Serie A si chiude con la gara del ”Gweiss Stadium”. Atalanta e Sampdoria sono a caccia di punti per continuare la loro personale corsa in campionato.

Gli uomini di Gasperini non vogliono perdere altri punti preziosi per rimanere ancorati alla zona Champions, soprattutto dopo il successo di Juventus e Roma. Giampaolo, invece, vuole portare i suoi il più possibile lontano dalle zone basse della classifica.

L’Atalanta ha difficoltà di formazione: è costretta ad arretrare De Roon nel reparto difensivo. Malinovskyi viene sostituito da Koopmeiners per un affaticamento nel corso del riscaldamento, il quake insieme a Boga viene schierato davanti a Pessina. Giampaolo, invece, recupera Sensi e in attacco conferma la coppia Caputo – Quagliarella.

Gli orobici passano in vantaggio al 6′ che nasce dall’errore di Magnani, Freuler serve Pasalic che con un colpo di testa fa 1-0.

Al 29′ l’Atalanta va di nuovo a segno con Koopmeiners che riceve il pallone da Pessina e con un destro realizza il raddoppio neroazzurro.

Al 61′ è proprio Koopmeiners subentrato a Malinovskyi infortunatosi durante il riscaldamento, a realizzare la sua doppietta personale e portare sul 3-0 gli orobici: Pasalic suggerisce per Miranchuk che la passa all’olandese che infila il pallone sotto la traversa.

Il poker degli uomini di Gasperini arriva all’85’ grazie al gol firmato da Miranchuk.

Atalanta-Sampdoria: le pagelle e il tabellino della partita

ATALANTA-SAMPDORIA 4-0

MARCATORI: 6′ Pasalic, 29′ e 61′ Koopmeiners, 85′ Miranchuk.

ATALANTA (3-4-1-2):Musso 6; Toloi 6 (88′ Cittadini sv), De Roon 6.5, Palomino 6; Hateboer 6 (83′ Maehle sv), Koopmeiners 8, Freuler 6.5, Zappacosta 6 (83′ Scalvini sv); Pessina 6.5 (83′ Pezzella sv), Pasalic 7; Boga 6 (59′ Miranchuk 7.5). A disposizione: Rossi, Sportiello, Muriel, Mihaila, Cittadini. Allenatore: Gritti.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Falcone 6; Ferrari 5 (76′ Vieira 5.5), Magnani 4.5 (46′ Yoshida 5.5), Colley 5; Conti 5.5, Thorsby 5, Ekdal 5, Murru 5 (68′ Augello 5.5); Sensi 5 (46′ Sabiri 5); Quagliarella 5 (46′ Rincon 5), Caputo 5.5. A disposizione: Audero, Ravaglia, Supryaga, Vieira, Yoshida, Giovinco, Trimboli, Rincon. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Sozza di Seregno. Assistenti: Bindoni di Venezia e Longo di Paola. Quarto ufficiale: Pezzuto di Lecce. VAR: Irrati di Pistoia. AVAR: Meli di Parma.

AMMONITI: Ekdal, Thorsby, Toloi.

Nella prossima giornata assisteremo alo scontro diretto per la Champions League tra Atalanta e Roma, in scena sabato 5 marzo alle 18. La Sampdoria, invece, affronterà l’Udinese in trasferta, sempre sabato 5 marzo ma alle 15:00.