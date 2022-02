“GF Vip”, Lulù sgancia la bomba in diretta: “voleva provarci con lui”. In casa è rivolta

“GF Vip”, le esternazioni di Lulù Selassié durante la diretta odierna non sono passate inosservate: in casa scoppia una vera e propria rivolta

Mancano solamente due settimane alla fine del “Grande Fratello Vip”, eppure il nervosismo che ha contagiato i vipponi appare ormai impossibile da contenere. I rapporti che sembravano stabili stanno vacillando giorno dopo giorno e le tensioni, acuite dalla convivenza, sono letteralmente sul punto di esplodere.

Nel corso della diretta di questa sera, Alfonso Signorini ha voluto che Nathalie Caldonazzo si confrontasse con alcuni suoi compagni, che hanno palesato di non nutrire alcuna stima nei suoi riguardi. Tra le critiche mosse alla concorrente, non è passata inosservata quella al veleno di Lulù Selassié.

La fidanzata di Manuel Bortuzzo, nel difendere la sorella Jessica, ha rivelato qualcosa di sconvolgente sulla nota showgirl. In casa è scoppiata una vera e propria rivolta.

“GF Vip”, Lulù Selassié sgancia la bomba in diretta: “voleva provarci con lui”. In casa è rivolta

La puntata del “GF Vip” di questa sera si è rivelata essere un vero e proprio tutti contro tutti. Le tensioni che si sono create nel corso di questi sei lunghi mesi sono ormai sul punto di scoppiare, nonostante manchino solamente due settimane alla finalissima del reality.

Protagonista del primo blocco della puntata è stata la celebre Nathalie Caldonazzo, di certo non la concorrente più amata di questa edizione. La showgirl, su domanda di Alfonso Signorini, ha fatto luce in merito al proprio stato d’animo e al complicato rapporto con i compagni.

“Preferisco stare sola tutta la vita piuttosto che essere circondata da chi è diverso da me“: queste le spiegazioni della concorrente, che ormai non riesce più a trovare punti d’incontro con i coinquilini. In passato, la Caldonazzo si era particolarmente legata a Jessica Selassié, ma in seguito le due donne, come ribadito dalla sorella di Lulù, sarebbero entrate in conflitto a causa di Barù.

Secondo il resoconto di Jessica, infatti, Nathalie fingeva di interessarsi al sentimento dell’amica verso l’uomo, salvo poi affossare e sminuire le sue speranze di conquistarlo. La showgirl, che ha tentato invano di fornire la propria versione dei fatti, è stata zittita da Lulù Selassié, sorella di Jessica, che ha fatto delle rivelazioni a dir poco sconcertanti sul suo conto.

“A lei in realtà piaceva Barù, voleva provarci ma le è andata male“: questa la bomba sganciata in diretta dalla fidanzata di Manuel Bortuzzo, che ha inevitabilmente scatenato il caos all’interno della casa. Nathalie ha ovviamente negato le parole della coinquilina, affermando addirittura di nutrire una sorta di “disgusto” nei confronti di Barù, per via dell’atteggiamento subdolo di quest’ultimo.

Lulù, tuttavia, non ha mollato la presa ed ha continuato ad attaccare la Caldonazzo: “gli hai anche scritto in passato, ma lui non ti ha filata“. Pesantissime affermazioni, quelle della fidanzata di Bortuzzo, che certamente non avevano lo scopo di favorire un riavvicinamento tra Nathalie e la sorella Jessica, che sembrano ormai aver intrapreso due strade completamente diverse.

Alfonso Signorini, prima di chiudere il capitolo in questione, ha voluto complimentarsi con la showgirl, bersagliata dalla quasi totalità dei suoi compagni. “Ci hai dimostrato che prima di tutto dobbiamo far affidamento su noi stessi, e poi eventualmente sugli altri“: questo l’insegnamento che la Caldonazzo avrebbe trasmesso al pubblico.

