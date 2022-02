“Chiamate il 118” Emma con solo calze a rete e nient’altro sotto. La FOTO BOLLENTE accende il lunedì

Emma Marrone, la foto bollente infiamma il lunedì sera dei suoi followers: l’artista salentina sfoggia una sensualità mai vista prima d’ora!

Mentre il suo singolo “Ogni volta è così” continua a guadagnare visualizzazioni attraverso la piattaforma YouTube, la splendida Emma Marrone non manca di stuzzicare l’appetito dei fan con scatti davvero a luci rosse. Bella e sensuale, per la salentina l’età è solamente un numero e i 37 anni non sono affatto un ostacolo alla sua immagine.

Consapevole del proprio fascino e dell’effetto che esso stesso provoca nei followers, Emma ha dato prova ancora una volta di avere dalla sua un’intelligenza sottile e vivace.

Criticata per il look sfoggiato durante la finale di Sanremo – quando le sue calze a rete fecero insorgere molti haters -, la Marrone ha dimostrato il proprio carattere tramite l’ultima foto apparsa sui social, in cui ha scelto di riproporsi con un outfit simile. Il risultato, questa volta, è addirittura meglio rispetto al precedente.

“Chiamate il 118” Emma con solo calze a rete e nient’altro sotto. La FOTO BOLLENTE

Per vederla, vai su Successivo