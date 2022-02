Laura Chiatti si è mostrata in una versione inaspettata lasciando tutti senza fiato. I fan sono in estasi, subito è boom di like.

Popolo del web in estasi a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Laura Chiatti su Instagram. Si tratta di una foto incredibile in cui l’attrice si è mostrata in una versione inaspettata. In occasione di carnevale ha sfoggiato un travestimento capace di alzare la temperatura.

Con ben 1 milione di follower, la 39enne, di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, non smette mai di stupire con la sua bellezza travolgente.

Occhioni azzurri, viso angelico e fisico perfetto, classe 1982, in età adolescenziale si è appassionata di canto iniziando a studiarlo a undici anni. A 18 arriva il suo primo ruolo da attrice in un “Posto al sole”, trampolino di lancio della sua carriera. Di seguito il suo volto è diventato conosciuto per la sua partecipazione a innumerevoli format e pellicole di successo, portandola oggi a essere una delle attrice italiane più apprezzate.

Spesso sui social mostra momenti dai set e attimi dalla sua vita spensierata al fianco del compagno Marco Bocci con cui ha dato alla luce i figli Enea e Pablo con cui vive in Umbria in una villa incredibile nel verde.

Laura Chiatti irresistibile: mise mozzafiato, fan in tilt

Per vedere l’ultimo post di Laura Chiatti, vai su Successivo