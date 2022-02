“Hai il super potere del…” Melita Toniolo splende più che mai in questa FOTO: il lunedì assume un altro sapore

Melita Toniolo splende in una mise interessante, infonde il buonumore e poi il suo sguardo è tutto un programma.

Melita Toniolo non ha bisogno di presentazioni. La showgirl oggi è molto attenta alle cure verso la sua famiglia, tutte le attenzioni sono per loro ed i numerosi scatti a tema ne sono una prova più che evidente. Promotrice della bellezza acqua e sapone, spesso si mostra in tutta la sua naturalezza.

Tuttavia chi segue il profilo Instagram della Toniolo – molti, visto che ne ha ben 1,1 milioni – sa come la stessa sia spesso impegnata in scatti professionali: che siano fatti all’interno della mura domestiche o all’aria aperta e in luoghi suggestivi poco importa, il risultato è sempre da dieci. C’è qualcosa in lei che ammalia e non poco, la risposta nel suo ultimo post.

Melita Toniolo splende e svela i suoi poteri, inarrestabile e fantastica come poche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo)

In t-shirt bianca e denim, Melita Toniolo ribalta le regole dello stile e lo fa con audacia e maestria e con quel pizzico di naturalezza che rende tutto sublime. Una maglietta dal taglio basic con stampa a tema dei supereroi ed un viso struccato suscitano le attenzioni del web che la omaggiano con teneri complimenti.

Il pensiero della Toniolo è rivolto a chi soffre di dislessia e questo tributo ai fans piace. Gli stessi colgono l’occasione del tema fumettistico – se così possiamo dire – dello scatto per sottolineare quelle caratteristiche che rendono la showgirl così speciale agli occhi del web. La Toniolo ultimamente è poco presente in televisione ma questo non ne inficia assolutamente la notorietà, anzi le attenzioni sono sempre presenti.

Amatissima e stimata anche dalle donne che la elogiano affermando come il suo potere sta nell’essere non solo bella ma anche splendente, capace di mettere a tutti di buonumore. La sua versione mamma piace tanto alle donne che si vedono rappresentate e soprattutto vedono in lei un punto di contatto per il confronto.

La Toniolo non si è mai risparmiata ai suoi sostenitori e quando le pongono una domanda è sempre la prima a rispondere. Una caratteristica che non va sottovalutata assolutamente, anzi che sia da monito per le sue “colleghe”.

