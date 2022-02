La nostra video intervista a Pago che lancia il suo nuovo singolo e lavora ad un nuovo album. A noi ha parlato anche della sua ex moglie

Nato a Cagliari, cresciuto a Quartu Sant’Elena e trapiantato a Milano per amore della musica, Pago ha conosciuto il grande successo nell’estate del 2007 con un singolo che tutti abbiamo cantato e ballato, “Vorrei tu fossi mia”.

Da lì una carriera che si è alternata tra dischi, singoli e partecipazioni a trasmissioni di successo. Prima “Music Farm”, poi “Tale e quale show” e per entrambi la vittoria assoluta. Per lui, poi, è arrivato anche il momento del “Grande Fratello Vip” che oggi, segue da attento spettatore, insieme al figlio Nicola, sostenendo la sua ex moglie Miriana Trevisan.

Oltre la televisione, Pago è pronto per tornare in musica e conquistare, ancora una volta tutti, con il suo sound. È da pochissimo uscito il suo nuovo singolo che precede l’uscita di un nuovo album. Di questo e molto altro il noto cantante ha parlato ai microfoni di YesLife.

Amstrong è il tuo nuovo singolo. Descrivicelo in tre parole

Fantastico, lunare, ottimista

Tu dici che bisogna vedere le cose da un’altra prospettiva, un modo per ripartire?

Un modo per ripartire non solo quando qualcosa finisce ma anche quando una roba è in stallo

Questo è il singolo presentato per Sanremo, un’ennesima sconfitta o un nuovo inizio?

Una sconfitta è sempre un nuovo inizio

Se ti dico “Vorrei tu fossi mia”, qual è la prima cosa che ti viene in mente?

Il Festivalbar del 2007, bellissimi ricordi ed una bellissima trasmissione

Il Grande Fratello, invece, lo salvi o lo cancelli?

Lo salvo assolutamente

Oggi c’è Miriana dentro la casa, come giudichi il suo percorso?

Impeccabile quasi, poi lo dobbiamo chiedere a lei

E Nicola, cosa ne pensa?

Nicola è sempre più innamorato della mamma, nonostante siano passati 5 mesi di lontananza è più innamorato di prima

Oggi cosa ti rende felice?

Nicola, mio figlio

Ma tu quando sei sotto la doccia, canti?

Sì, certo. Canto quelle canzoni che per me sono impossibili da cantare tipo Steve Wonder ed i grandi cantanti di una volta

Il tuo sogno più grande?

Poter invecchiare e avere una certa età per poter vedere mio figlio realizzarsi

Da 1 a 10 quanto contano per te: -Soldi -Famiglia -Carriera

La famiglia al primo posto con 10, la carriera 8, i soldi 7

Grazie Pago, saluta chi ti ha seguito su YES LIFE MAGAZINE

Amici di YesLife un abbraccio virtuale ed un bacio a tutti, grazie!

FRANCESCA BLOISE

Per vedere l’intervista completa a Pago guarda il video: