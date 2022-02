Silvia Toffanin: chi la ama non se lo aspettava. Tutto è finito fin troppo presto per lei. Ecco cosa accade adesso

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Da anni ormai è al timone di “Verissimo”, la trasmissione di Canale 5 che quest’anno ha raddoppiato il suo appuntamento passando anche alla domenica pomeriggio. Decisamente un passo in avanti per Lady Berlusconi che per molti potrebbe diventare la nuova Maria De Filippi, regina indiscussa delle reti Mediaset.

Di questo la moglie di Costanzo non sarebbe affatto “gelosa” anzi. Tempo fa proprio Maria le aveva proposto sia la conduzione di “Temptation Island Vip” che di “Amici Celebrity” che la Toffanin, per continuare a stare con i suoi piccoli, aveva rifiutato. Ora il grande passo e poi la sostituzione improvvisa. Cosa succede?

Silvia Toffanin: addio al programma

Silvia Toffanin un grande passo l’ha fatto davvero. Non solo è arrivata in prima serata ma ha anche rotto tutti gli schemi. Come abbiamo avuto modo di vedere nella scorsa settimana, si è cimentata in una esperienza che forse nessuno avrebbe mai immaginato.

È arrivata alla conduzione di “Striscia la notizia” al fianco di Ezio Greggio. Qualcosa che ha lasciato tutti di stucco. Nessuno mai l’avrebbe immaginata dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci e invece proprio lei lo ha fatto.

Molti i complimenti che ha ricevuto intervallati anche da alcune critiche che l’hanno definita troppo impostata. C’è da dire però che da stasera non vedremo più la Toffanin a “Striscia”. Proprio ora che c’aveva preso la mano, la sua corsa è terminata.

Da questa sera, infatti, tornano Gerry Scotti e Francesca Manzini, coppia già consolidata nel ruolo. Ma perché Silvia Toffanin è stata allontanata ed è rimasta nella storica trasmissione di Canale 5 per così poco tempo?

Tutto era già scritto e non è stato improvvisato. La compagna di Pier Silvio Berlusconi è andata solo in “soccorso” di Ezio Greggio rimasto da solo. Il suo socio, Iacchetti, ha dovuto abbandonare una settimana prima per via del suo impegno teatrale e la Toffanin lo ha sostituito.

