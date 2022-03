5 lavori artigianali ambiti nel 2022

Secondo le stime più recenti, sono sempre di più i giovani interessati ad un lavoro artigianale, che dunque non intendono iscriversi all’università e proseguire gli studi ma che, al contrario, aspirano ad immettersi il prima possibile nel mondo del lavoro. Quello dell’artigianato è un settore che in Italia ha da sempre riscosso un grandissimo successo, ma che negli ultimi decenni ha subito un certo declino.

È inevitabile che alcuni lavori andranno a poco a poco scomparendo, sostituiti dalla tecnologia che in determinati casi consente di ottenere vantaggi considerevoli. È altrettanto vero, però, che alcune professioni artigianali continuano ad essere decisamente ambite. Vediamo quali sono le più interessanti del 2022.

#1 Pizzaiolo / panettiere

Quello del pizzaiolo e del panettiere è uno dei lavori artigianali più ambiti del momento e anche uno dei più richiesti. Vanta dunque delle ottime prospettive dal punto di vista occupazionale ed attira moltissimi giovani, anche per via delle nuove tecniche di panificazione e della forte pubblicità che arriva a questo settore dai programmi televisivi. D’altronde, se guardiamo ai lavori artigianali sono proprio quelli che riguardano il settore food a riscuotere il maggior successo al giorno d’oggi. Per diventare un ottimo pizzaiolo non è necessario un diploma dell’istituto alberghiero: al giorno d’oggi basta seguire un buon corso di panificazione per immettersi subito nel mondo del lavoro.

#2 Pasticcere

Un altro lavoro artigianale ancora molto ambito nel 2022 è quello del pasticcere: figura professionale altrettanto richiesta, che offre delle ottime prospettive occupazionali al giorno d’oggi. Nell’ambito della pasticceria, così come in quello della panificazione, sono nate nuove mansioni specifiche come quella del cake designer ad esempio, dunque è possibile specializzarsi in un ruolo ben preciso. Siamo sempre nel settore food, che come abbiamo detto è quello in cui l’artigianato continua a sopravvivere e addirittura ha conosciuto un boom negli ultimi anni.

#3 Gelataio

Rimanendo ancora una volta in ambito food, va citato anche il lavoro del gelataio perché rientra tra i più ambiti del 2022. Sono diversi coloro che sognano di svolgere questa professione, anche per via del fatto che si tratta di un lavoro legato alla stagionalità. È dunque impegnativo in alcuni periodi dell’anno, ma permette anche di prendersi delle belle pause durante l’inverno, quando le gelaterie rimangono chiuse o comunque operano a regime ridotto.

#4 Odontotecnico

Un lavoro che non ha nulla a che fare con l’ambito food ma che rientra comunque nell’artigianalità ed è alquanto ambito è quello dell’odontotecnico. Parliamo di una professione piuttosto complicata, che consente di guadagnare delle cifre decisamente interessanti e che di certo non rischia di scemare nei prossimi anni. Anzi, sta acquistando un’importanza sempre più consistente.

#5 Hair stylist

Un ultimo lavoro artigianale ancora molto ambito è quello dell’hair stylist, ossia del parrucchiere. Sono diversi i giovani che seguono un iter formativo specifico per diventare dei professionisti in questo settore e si tratta certamente di una bella idea. D’altronde, gli hair stylist saranno sempre indispensabili e al giorno d’oggi la loro importanza è addirittura maggiore, visto il numero crescente di influencer e di giovani attenti all’apparenza e al look.