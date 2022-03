Due momenti cruciali, nel presente come nel passato, di Laura Pausini. Vediamo di scoprirli entrambi, fino in fondo, grazie alla sua rivelazione.

In attesa di scoprire cosa sarebbe accaduto a Laura Pausini se non avesse vinto quel “Festival di Sanremo” nel 1993, a sbloccarsi quest’oggi è un nuovo e altrettanto valido ricordo. Come aveva annunciato soltanto poche ore fa, l’artista canora di fama internazionale, il 7 aprile uscirà finalmente su Prime Video il suo film.

La pellicola, dal titolo “Laura Pausini – Piacere di conoscerti“, ha come sua protagonista la giovanissima attrice Cezara Zeka. La quale ha già sorprendentemente rotto il ghiaccio con il vasto pubblico della cantautrice classe 1974 grazie all’uscita, proprio in questi giorni, del suo ultimo videoclip “Scatola“, in cui fanno la sua comparsa alcuni simbolici estratti del film.

“Il momento in cui abbiamo…” Laura Pausini un’esperienza che non potrà mai dimenticare – FOTO

Era il 1 Marzo del 2021. L’artista decide di rivivere in tal modo quel momento della sua vita. “Una data da ricordare per sempre“. Laura, lo scorso anno, ha vinto il Golden Globe come miglior canzone originale. In primo piano, come sempre elegantissima e solare, apparirà lei in un meraviglioso abito in pizzo. A seguire faranno la loro comparsa anche altri dettagli.

Per festeggiare, stamani, la cantante nativa di Faenza ha voluto condividere con i suoi fan un post in cui mostra con orgoglio, e in un’emozionante quanto inedita escalation condita da ritratti professionali, ciascuno dei volti più importanti della sua vita. Si tratta della sua famiglia e dei suoi colleghi, con cui Laura spiega: “condivido questa gioia tutti i giorni, ma vi prego, sentitevi parte di tutti noi!”

Sul finale vi è anche il video muto in bianco e nero che immortala, come spiegherà la stessa cantautrice: “il momento in cui ho saputo di essere nominata, la chiamata fatta ai miei genitori e poi il momento in cui abbiamo davvero vinto!”

Laura cita il premiato brano di “Io si“, grazie al quale ha vissuto “un’esperienza incredibile, davvero mai sognata…” L’ultimo ringraziamento sarà rivolto a @dianewarren e @niccoloagliardiche che hanno contribuito alla stesura della canzone. Così, come a Edoardo Ponti e Sofia Loren, per aver fatto di essa la colonna sonora de “La Vita Davanti A Sé“.

“Ah Golden Queen e Golden Team“, risponderà infine, fra i numerosi commenti ricevuti al post, una delle protagoniste degli scatti ben raffiguranti l’armonica realtà di Laura. “Un premio così importante e meritatissimo… Grande veramente Laura“, concluderà il noto head painter 3D @lucaluceart.