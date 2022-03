Omicidio in un salone di bellezza: ragazza di 30 anni uccisa a colpi di pistola

Una ragazza di 30 anni è stata uccisa stamane a Pontecagnano Faiano (Salerno), mentre lavorava in un salone di bellezza.

Una ragazza è stata uccisa questa mattina, martedì 1 marzo, a Pontecagnano Faiano, comune in provincia di Salerno. La vittima è Anna Borsa, parrucchiera di 30 anni, assassinata nel salone dove lavorava, sito in via Tevere.

Secondo le prime informazioni, come riporta la redazione de Il Mezzogiorno, l’ex fidanzato di Anna l’avrebbe raggiunta presso l’attività commerciale e, una volta entrato, avrebbe estratto una pistola esplodendo diversi colpi. Uno di questi ha raggiunto alla testa la 30enne che si è accasciata al suolo. Un altro, invece, ha ferito un collega della giovane. Non è chiaro se quest’ultimo fosse il nuovo fidanzato.

Presso il salone sono intervenuti i soccorsi, ma per Anna era ormai troppo tardi. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale di Salerno, dove ora si trova ricoverato, ma non in pericolo di vita.

Accorsi anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. I militari stanno ora setacciando la zona per fermare il presunto assassino, datosi alla fuga dopo l’omicidio. Ingente il dispiegamento di forze che, attraverso posti di blocco, scrive Il Corriere del Mezzogiorno, hanno circondato l’area.

Sotto choc i clienti presenti all’interno del salone e tutta la comunità del comune nel salernitano. Il sindaco Giuseppe Lanzara, sulla propria pagina Facebook ha scritto: “Abbiamo appena appreso di una notizia che sconvolge la nostra comunità. Una giovane ragazza ha perso la vita a causa di un tragico omicidio. La Città intera di Pontecagnano Faiano si stringe intorno alla famiglia”. Il primo cittadino ha poi concluso annunciando il lutto cittadino e l’annullamento degli eventi in programma.