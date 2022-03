La bambina in FOTO è protagonista del programma più discusso del momento. La riconoscete? É proprio LEI

Riconoscete la bambina in foto? É una delle agguerritissime concorrenti di “LOL – Chi ride è fuori”. Indovinate di chi si tratta da qualche piccolo indizio che vi proponiamo

Giovedì 24 febbraio ha debuttato sulla piattaforma streaming online Amazon Prime Video la seconda stagione di “LOL – Chi ride è fuori”. L’anno scorso il primo capitolo aveva raccolto consensi diffusi da parte del pubblico, anche questa nuova avventura è partita sotto i migliori auspici.

Le prime quattro puntate sono già disponibili alla visione. Per scoprire chi sarà il vincitore dobbiamo attendere il 3 Marzo. Una delle attrici comiche in gara è la deliziosa bambina ritratta in foto. Grandi occhi celesti e carisma da vendere. É stata accusata di aver fatto un po’ da tappezzeria nella prima parte dello show; che stia solo carburando per farci vedere il meglio alla fine? Nata il 15 marzo 1987 a Los Angeles, è grande amica delle modelle e influencer Giulia Valentina e Paola Turani, nonché di Frank Matano, ex concorrente e co-host a fianco di Fedez di “LOL – chi ride è fuori”. L’avete riconosciuta?

