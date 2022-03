Ucraina, truppe bielorusse oltrepassano il confine unendosi all’invasione russa

Secondo gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in Ucraina, le truppe bielorusse avrebbero oltrepassato il confine unendosi all’invasione russa.

Le truppe bielorusse questa mattina avrebbero attraversato il confine e sarebbero entrate nel territorio ucraino affiancando l’esercito della Russia nell’invasione.

Circostanza che entra in contraddizione con le parole del presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko che, nelle scorse ore, aveva dichiarato fermamente di non voler prendere parte all’operazione militare in Ucraina, avviata giovedì scorso dal Cremlino. La notizia, che non ha trovato ulteriori conferme, è stata riportata dal The Kyiv Independent.

“La Bielorussia non parteciperà all’operazione militare avviata in Ucraina dalla Russia giovedì scorso. Non abbiamo mai preso parte all’invasione e non lo faremo in futuro, possiamo dimostrarlo a tutti“. Con queste parole, nelle scorse ore, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko aveva smentito il possibile coinvolgimento nel conflitto armato del suo esercito spiegando, inoltre, di essere pronto a negoziare con chiunque per garantire la pace.

Le parole del presidente, alleato di Vladimir Putin, sarebbero però state smentite questa mattina da una notizia riportata dal The Kyiv Independent. Secondo il quotidiano ucraino, le truppe bielorusse stamane avrebbero oltrepassato il confine con l’Ucraina, entrando nell’Oblast di Chernihiv per affiancarsi all’invasione della Russia. Una notizia che, però, al momento non troverebbe altre conferme.

In relazione al possibile intervento della Bielorussia, ha parlato il premier Mario Draghi durante le comunicazioni in Aula al Senato. Il presidente del Consiglio ha spiegato che un segnale preoccupante arriva proprio dalla Bielorussia, la cui popolazione ha votato domenica a favore di “alcune rilevanti modifiche della Costituzione ed eliminato lo status di Paese ‘denuclearizzato’“. Draghi ha poi concluso che questa decisione potrebbe tradursi nella volontà di dispiegare sul suolo bielorusso armi nucleari provenienti da altre Nazioni.