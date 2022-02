Si è conclusa domenica la terza stagione dell’Amica Geniale-Storia di chi fugge e di chi resta ed il pubblico ha dovuto salutare Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le meravigliose Lila ed Elena.

L’amica geniale è una serie che riprende i romanzi di Elena Ferrante: il racconto si divide in quattro volumi e per ora il pubblico ha assistito a tre di questi. Protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace che per la terza volta hanno interpretato magistralmente Elena e Lila. Per la quarta ed ultima stagione però le due giovanissime attrici verranno sostituite.

Hanno iniziato per puro caso il percorso nella fortunatissima serie “L’amica geniale” ed oggi Margherita e Gaia sono amatissime e conosciute in tutto il mondo. Il talento delle due giovani attrici è trapelato in tutte e tre le stagioni, puntata dopo puntata, dimostrando al grande pubblico la capacità di cucirsi il personaggio sul proprio corpo, rappresentando se pur giovanissime, in modo chiaro e veritiero, le donne tra gli anni 60 e 70. Un periodo difficile dove l‘emancipazione femminile era una lotta giornaliera. La scelta di continuare con Margherita e Gaia è stata voluta dal regista Daniele Luchetti che si è battuto per confermare le due ragazze, restando fedele all’amore del pubblico in questi anni. Complice per la riuscita di un buon lavoro è stato un buon makeup in grado di trasformare le giovani attrici 17enni, in due donne poco più che trentenni.

L’amica geniale, quarta ed ultima stagione: sarà Alba Rohrwacher ad interpretare Elena, e per Lila quale attrice verrà scelta? Arrivano alcuni nomi…

Abbiamo lasciato nell’ultima puntata della terza stagione, una Elena diversa: la giovane donna ha deciso di lasciare il marito e le figlie per scappare con l’uomo che ha sempre amato fin da bambina, Nino Sarratore. Nell’ultima scena i due sono in aereo quando Elena si alza per andare al bagno e allo specchio ritrova il volto della donna adulta che diventerà. Il viso dell’attrice che compare davanti a Margherita è quello della bravissima Alba Rohrwacher, voce narrante della storia dalla prima stagione e compagna di Saverio Di Costanzo, il regista delle prime due serie.

Il pubblico ha molto gradito l’ingresso di Alba nella storia per interpretare Elena, proprio perché la Rohrwacher si contraddistingue per la sua grazia e raffinatezza, caratteristiche che spiccano nel ruolo di Lenù. Nessuna traccia per quanto riguarda la scelta di Lila. Alcuni nomi sono stati fatti sui social già prima della fine della stagione: c’è chi pensa ad Irene Maiorino e chi a Luisa Ranieri. Entrambe ad ogni modo, entrerebbero nei panni di Lila realizzando un ottimo lavoro visti i loro trascorsi. Bisogna quindi solo aspettare per scoprire chi affiancherà Alba Rohrwacher nella quarta ed ultima stagione dell’Amica geniale.