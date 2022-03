A “Detto Fatto” Bianca Guaccero si è mostrata molto triste. La conduttrice è in difficoltà, cala il gelo in studio.

Occhi lucidi e voce rotta. Così Bianca Guaccero ha aperto la puntata odierna di “Detto Fatto” che guida dal 2018. 41 anni, di Bitonto, è entrata in studio con una camicia bianca, una gonna sui toni del verde accesso e una coda alta.

Bellissima come sempre, fin da subito ha colpito il pubblico con la sua espressione triste e molto seria.

Calato il silenzio in studio, il suo pensiero è andato subito a quello che sta accadendo in questi giorni a seguito dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. La conduttrice ha sottolineato come sia davvero scossa da quanto sta accadendo e come non sia semplice continuare a portare avanti il normale palinsesto davanti a simili tragedie.

Bianca Guaccero, tristezza e preoccupazione: obiettivo importante

“È un momento complicato per noi che cerchiamo di intrattenere in periodi simili”, le parole della presentatrice in apertura del format. Parole con cui ha espresso tutta la sua preoccupazione per quello che sta succedendo.

Il suo obiettivo e di tutto lo staff dell’amato programma, in onda dal 2013 con un totale di 1532 puntate, è quello di tenere compagnia e distrarre il pubblico anche nei momenti più tosti. Volontà che aveva già espresso nelle scorse puntate confermando come questa missione, già portata avanti nella pandemia, sia destinata a dare un sospiro di sollievo e dare un po’ di leggerezza.

Così ha poi voltato pagina entrando nel vivo della trasmissione tra tutorial e ospiti. Nelle ultime settimane si è vociferato sulla possibile cancellazione del format nel futuro: la decima edizione potrebbe essere la sua ultima, visto che sembra che da settembre non tornerà in onda.

Secondo alcuni rumors sarebbe anche già stata individuata la trasmissione in sostituzione. La scelta sarebbe dettata dagli ascolti in ribasso, intorno a 5%, determinati anche dal fatto che la sua programmazione è variata molto negli ultimi tempi.

Per ora solo voci di corridoi, di cui non si ha ancora la conferma. Il programma continua a tenere compagnia al pubblico di Rai due nella fascia pomeridiana tra ospiti d’eccezione e approfondimenti.

