L’insorgere di alcune testimonianze dopo l’approdo di Silvia Toffanin a “Striscia La Notizia” ha reso tutto più chiaro agli occhi del pubblico.

Mentre i dati di share continuano a essere in salita per la conduttrice di “Verissimo”, un pubblico quesito mette a dura prova la sua resistenza. “Durerà?” L’entrata in scena di Silvia Toffanin, questa settimana, al tg satirico di “Striscia La Notizia“, nonostante i buoni ascolti registrati, ha dimostrato di scindere nettamente gran parte del pubblico della penisola.

A meno di ventiquattr’ore dalla messa in onda della prima puntata di “Striscia” con l’amata conduttrice, i pareri sui social hanno parlato chiaro. Così come la sua presenza nella trasmissione, che pare possa essere già pronta ad un immediato “arrivederci“.

“Striscia La Notizia” Silvia Toffanin svelato il perché di un approdo faticoso: durerà?

La data di scadenza della sua performance dietro al bancone di Canale 5 è stata riportata in ogni dove. C’è chi indispettito in rete spera che il prossimo venerdì, 26 febbraio, arrivi il prima possibile, e chi invece è rimasto alquanto sorpreso dalla professionalità e della volontà di mettersi in gioco esibita dalla conduttrice anche in fascia serale.

Le critiche, poche ma aspre, hanno però ugualmente attirato l’occhio dei più curiosi in concomitanza con il suo esordio, lo scorso lunedì. L’elogio della sua bellezza sarà difatti presto accostato alla sua abitudine a gesticolare. Sino a rinnegare in assoluto le sue qualità di conduttrice a tutto tondo. Che si tratti di pura invidia? Potrebbero, a questo punto, risponderne esaustivamente gli autori.

I suoi fan, nel frattempo, sperano infatti in un approdo più longevo della Toffanin in futuro. E magari non escludendo un salto a gamba tesa verso quella che potrebbe essere una prima serata. Visto, in primis, il talento e la disinvoltura mostrata dalla conduttrice.

E, tra l’altro, stando fermamente a quanto riportato sui social in queste ore: quest’ultima potrebbe non rimanere soltanto una mera ipotesi. Non resta dunque, ora, che attendere la conclusione di questa sua breve, ma intensa, avventura. E di sperare, assieme ai suoi fan, in un’evoluzione degna di nota.