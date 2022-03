Li abbiamo intravisti insieme durante le serate del Festival di Sanremo: Blanco e la sua fidanzata Giulia si sono mostrati una coppia affiatata ed innamorata.

Vincitore del Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, Blanco ha nominato più volte ai microfoni la sua fidanzata Giulia correndo da lei per abbracciarla proprio durante la diretta, a fine dell’ultima serata e dopo la proclamazione del vincitore.

In un’intervista recente di Blanco, abbiamo ascoltato il cantante parlare della sua storia d’amore: “Alti e bassi”, ha detto ai microfoni di RTL.105 e forse quello era solo un indizio di quanto sarebbe successo più avanti. É stato infatti il gesto della sua fidanzata Giulia a creare maggiore scompiglio sulla coppia: la ragazza ha cancellato tutte le foto sul suo profilo Instagram che la vedevano al fianco di Blanco, facendo pensare a tutti che la storia d’amore fosse finita per sempre. Negli ultimi giorni è apparso inoltre sempre sui social un video che vede Blanco divertirsi in discoteca in compagnia di Irama con un grande livido sul collo. I sospetti ci sarebbero tutti, ma nessuno dei due ha confermato la fine della storia.

Tra Blanco e Giulia è finita? Lei ha cancellato tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram

Blanco e Giulia si sono fidanzati 1 anno e mezzo fa e tra i due tutto andava a gonfie vele. A confermare questo amore, un video che è diventato virale il giorno dopo della finale di Sanremo dove i due alla festa della vittoria organizzata per Blanco e Mahmood, si abbracciavano e baciavano davanti a tutti, dimostrando ai fan un amore intenso e romantico. Oggi le cose pare siano cambiate: i movimenti social di entrambi fanno pensare ad uno stop del rapporto.

Al momento ad ogni modo, da parte di Blanco non c’è stata nessuna conferma o smentita e se un pochino abbiamo imparato a conoscere il cantante, difficilmente verranno alla luce tutti i dettagli sulla “fine” della sua storia d’amore con Giulia. Le foto sono state comunque cancellate tutte e questo gesto si sa, non è mai portatore di buone notizie.