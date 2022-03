Soffocato da un boccone di cibo: morto bambino di soli 4 anni

Nel pomeriggio di ieri a Edolo (Brescia), un bambino di soli 4 anni è morto soffocato da un boccone di cibo mentre pranzava con il padre.

Un bambino di soli 4 anni è morto nel pomeriggio di ieri a Edolo, in provincia di Brescia. Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, stava pranzando con il padre in casa, quando un boccone di cibo gli ha ostruito le vie aeree.

Il genitore, accorgendosi che il figlio non riusciva a respirare bene, è corso nel piazzale di un supermercato tenendo il piccolo tra le braccia per chiedere aiuto. Alcuni presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi che si sono precipitati sul posto. L’equipe medica ha provato a rianimare a lungo il bimbo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Aveva solo 4 anni il bambino morto soffocato da un pezzo di carne nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 28 febbraio, a Edolo, piccolo centro in provincia di Brescia.

Il bimbo, riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Giornale di Brescia, stava pranzando con il padre nella loro abitazione, sita in via Marconi. Improvvisamente, un boccone di cibo ha ostruito le vie aeree del piccolo che ha cominciato a sentirsi male. A quel punto, il genitore, non sapendo cosa fare, ha preso in braccio il bimbo ed è sceso nel piazzale di un supermercato chiedendo aiuto. Alcuni clienti hanno subito lanciato l’allarme.

In pochi minuti, presso il piazzale si sono precipitati gli operatori sanitari del 118. Considerata la gravità della situazione, è stata inviata anche un’eliambulanza per l’eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare. Dopo quasi un’ora, riportano i colleghi de Il Giornale di Brescia, i medici si sono arresi costandone il decesso che sarebbe sopraggiunto per soffocamento.

Oltre ai soccorsi, sul luogo della tragedia è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri. I militari dell’Arma si sono occupati degli accertamenti, al termine dei quali la salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nelle prossime ore, potrebbe disporre ulteriori esami.