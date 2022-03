Crisi Ilary-Totti, dopo una settimana finalmente arriva la replica di Chanel: ecco cosa è trapelato dai profili social della secondogenita della coppia

Nonostante il comunicato di Francesco Totti abbia posto fine ai rumors relativi alla crisi con la moglie Ilary, i followers credono che questa storia non sia in realtà stata chiarita del tutto.

Nel messaggio postato tramite i social, l’ex campione della Roma ha parlato di “fake news” ed ha invitato gli utenti a prestare attenzione alle fonti che diffondono notizie diffamanti, come quella della presunta crisi del suo matrimonio.

Nel corso di questa settimana la Blasi ha persino pubblicato delle stories che ritraevano il marito durante la puntata di “C’è posta per te”. Che la crisi fosse solamente frutto di rumors infondati? Dai profili social di Chanel Totti, secondogenita della coppia, sarebbe arrivata la risposta tanto attesa.

Crisi Ilary-Totti, dopo una settimana arriva la reazione di Chanel: il VIDEO è sconvolgente

Durante questi ultimi giorni, numerosi sono stati i segnali volti a smentire la presunta crisi da parte della coppia Ilary-Totti. Oltre al videomessaggio registrato dall’ex calciatore, a placare i rumors sono intervenute anche le Instagram stories della conduttrice, che durante la serata di sabato ha seguito il marito nel corso dell’appuntamento con “C’è posta per te”.

Eppure, le pubblicazioni social della coppia sono davvero risicate in questo periodo, al punto tale che i fan si chiedono se la situazione stia veramente come Francesco Totti ha voluto lasciar intendere. La risposta, secondo molti, sarebbe arrivata proprio alcuni giorni fa attraverso l’account TikTok di Chanel Totti, secondogenita della presentatrice e del “pupone”.

La quattordicenne, attivissima sulla piattaforma, ha infatti recentemente pubblicato un video registrato assieme al papà. L’affiatamento innegabile tra i due e, in secondo luogo, il fatto che si trovassero nella casa di famiglia, ha spinto gli utenti a credere che non vi sia alcuna tensione tra i genitori di Chanel.

La secondogenita di Ilary e Francesco, tra l’altro, non ha affatto diminuito le sue pubblicazioni su TikTok, segno che tutto, nella sua vita, sta procedendo nella più totale serenità. Con ogni probabilità, dunque, tra la conduttrice ed il marito non ci sarebbe alcuna tensione, e men che meno una presunta separazione in corso.