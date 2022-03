La conduttrice affronta la delicata questione. Con l’ultimo spaesate intervento di Ilary Blasi sulla crisi con Francesco Totti si scoprono le ragioni di quanto accaduto realmente tra loro.

Non è stata definitiva la smentita delegata al potere dei social. Nonostante la fermezza, di due sere fa, mostrata da Francesco Totti, dopo i spiazzanti aggiornamenti di “Dagospia”, i “giochi” sarebbero ancora in corso. Le pungenti dichiarazioni rilasciate dal marito di Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma dell’ex capitano giallorosso, Francesco Totti, si aggiungono ora, e con grande sorpresa per i fan della coppia, a quelle fornite dietro le quinte dalla showgirl Ilary Blasi.

Pare che il silenzio della conduttrice romana fosse destinato a durare soltanto per poco. Vent’anni si possono davvero cancellare in un attimo? La risposta “giusta”, sulla crisi che graverebbe sul loro rapporto già dalla fine della passata annualità, finalmente arriva da Ilary in studio. Potrebbe essere proprio lei, in questo momento cruciale della loro longeva e amatissima storia d’amore, l’unico appiglio più vicino alla verità.

Ilary Blasi rilancia la bomba su Totti: con Francesco, dopo 19 anni, è normale

In un inatteso fuori onda, e soltanto in seguito dell’amaro propagarsi in rete delle ultimissime riguardanti l’assedio mediatico di queste ore alla dapprima sconosciuta Noemi, immortalata in diverse occasioni allo stadio nelle immediate vicinanze dell’ex bomber della A.S. Roma, Ilary spiega alla collega l’origine delle “fake news” sul loro conto.

Ospite al programma di “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, ora co-conduttrice di “Striscia La Notizia”, Ilary ha voluto spontaneamente esprimere un’opinione su Francesco che ha avuto le proporzioni di una feroce sterzata rispetto alla taciturna e incerta direzione intrapresa fino a questo momento.

“Devo dire una cosa su di lui” ha dichiarato con fermezza la bionda soubrette, poche sere fa apparsa tra le protagoniste dello show condotto in prima serata dalla compagna di interminabili valzer amorosi. “Dopo 19, 20 anni” Ilary adesso si chiede se sia normale un comportamento simile.

“Lui mi guarda ancora con gli stessi occhi delle prime volte“. Concludendo con la giusta dose di meritata serenità e allegria che tutti conoscono: “a volte mi chiedo: ‘Ma non è che s’è impallato’?“. Non resta ora che sperare, ai loro fan, che questa continui ad essere, nonostante qualche negativa interferenza, la loro animata routine matrimoniale.

Il video delle sue dichiarazioni si è velocemente diramato sui vari social di riferimento, nelle ultime ore, come è già accaduto in questi ultimi giorni.