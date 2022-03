Milly Carlucci e la verità sul suo programma. È proprio lei che spiega tutto ai telespettatori. Ecco cosa sta succedendo

Milly Carlucci è tornata su Rai 1, dopo il grande successo di “Ballando con le stelle” con un’altra delle sue creature, “Il Cantante Mascherato”. Uno show che piace molto al pubblico a casa rapito dalle bellissime maschere in studio, dalle voci delle esibizioni ma anche dalla curiosità di scoprire e capire quale personaggio famoso si nasconda dietro la maschera.

Alcuni vip come Fiordaliso e Alba Parietti sono stati già smascherati ma molti altri sono ancora da scoprire. Ed ecco che il pubblico aspetta con molta ansia il venerdì sera per trascorrere una serata in allegria e spensieratezza. C’è da dire però che non sempre tutto va per il verso giusto e spesso bisogna fare i conti con gli imprevisti. È direttamente Milly che parla e spiega tutto.

Milly Carlucci e la comunicazione ufficiale: il VIDEO

Venerdì scorso “Il Cantante Mascherato” non è andato in onda. La Rai, in rispetto del popolo ucraino pesantemente attaccato, ha deciso di cancellare il programma. Uno stop forzato ma anche rispettoso della difficile situazione che ha coinvolto il mondo intero.

“Carissimi amici e sostenitori de Il Cantante Mascherato come già forse saprete, questa sera non ci vedremo su Rai 1. L’appuntamento è rimandato a venerdì prossimo” aveva detto molto brevemente Milly Carlucci la settimana scorsa senza dare troppe spiegazioni. Al posto del suo programma, una replica de Il Commissario Montalbano.

Ora però la conduttrice Rai è tornata a parlare in un video su Instagram in cui ha spiegato la situazione. Milly ha sottolineato come la notizia della guerra in Ucraina abbia travolto tutti, anche la produzione ed il cast del suo programma che vede coinvolte molte persone ucraine che soffrono per i parenti e le persone care che sono rimaste nel Paese.

“Lo shock ci ha travolto” ha ammesso ma ha anche sottolineato che dopo due anni difficili di pandemia nei quali tutti siamo stati avvolti da una depressione generale dobbiamo pur reagire, anche in situazioni delicate e di preoccupazione come questa. Ecco perché agli artisti è dato il compito di regalare dei momenti di gioia e spensieratezza.

“La terapia del sorriso serve in questi momenti ed è proprio con questo tipo di convinzione che noi ritorniamo a lavorare per portarvi una nuova puntata de ‘Il Cantante Mascherato’” ha annunciato per la gioia dei telespettatori. Venerdì dunque il programma di Milly tornerà come da palinsesto.