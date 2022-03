“Soliti Ignoti”, l’attore Stefano Accorsi si cimenta nel celebre gioco televisivo condotto da Amadeus, ma qualcosa non va come previsto…

Nella puntata di lunedì 28 febbraio, Stefano Accorsi si è cimentato nel celebre gioco televisivo condotto da Amadeus su Rai 1. Con l’occasione, l’attore ne ha anche approfittato per pubblicizzare la sua ultima fiction “Vostro Onore”, in onda a partire da ieri sera per quattro appuntamenti consecutivi.

“Interpreto un giudice milanese che si ritroverà in una situazione complicata a causa del figlio“, ha spiegato Accorsi, pur non volendo anticipare nulla di troppo rispetto a questo nuovo prodotto televisivo.

Nell’ambito del quiz game, Accorsi ha dimostrato di sapersela cavare egregiamente. C’è stato un momento del gioco, tuttavia, in cui l’attore si è ritrovato in evidente difficoltà. Nemmeno Amadeus, di fronte ad una frase di tal genere, è riuscito ad aiutare il proprio ospite…

Stefano Accorsi, la frase ambigua ai Soliti Ignoti: “amo le cose morbide”. Pubblico ammutolito

L’ignoto numero 3 è stato quello che ha messo maggiormente in difficoltà Stefano Accorsi, che da ieri, lunedì 28 febbraio, è tornato in onda su Rai 1 con la fiction “Vostro Onore”, di cui è l’interprete principale. Di fronte al giovane Federico, l’attore, non sapendo verso quale direzione orientarsi, ha deciso di chiedere l’indizio della fotona.

Gli autori hanno mostrato al concorrente uno scatto di Federico da bambino, intento a giocare con la neve. Scatto che l’identità numero 3 ha commentato con queste parole: “qui ero a Livigno…diciamo che mi sono sempre piaciute le cose morbide“.

“Le piacciono le cose morbide?“, gli ha fatto eco Amadeus, sconvolto tanto quanto il pubblico per via dell’affermazione di Federico. Una frase che, pur nella sua stranezza, ha sicuramente contribuito a far luce sul possibile mestiere dell’ignoto.

“Se ama le cose morbide direi che realizza tappeti erbosi“, ha concluso l’attore, che ha poi confermato rapidamente la propria scelta, forte dell’appoggio del pubblico alle sue spalle. Il conduttore, che ha rivolto la domanda di rito all’ignoto, ha atteso assieme ad Accorsi il responso di quest’ultimo.

Federico, aprendosi ad un sorriso contagioso, ha positivamente confermato la supposizione di Stefano Accorsi, che si è dimostrato un concorrente attento e a dir poco arguto.

