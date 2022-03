Ucraina, missile contro sede del governo di Kharkiv: “Feriti sei civili”

Questa mattina, un missile ha colpito la sede del governo regionale di Kharkiv (Ucraina). Dalle prime stime pare che l’attacco abbia provocato il ferimento di sei persone.

Prosegue il conflitto tra Russia e Ucraina con scontri e bombardamenti in diverse aree del territorio ucraino. Questa mattina, un missile ha colpito la sede del governo regionale di Kharkiv, seconda città più importante del Paese.

L’esplosione ha distrutto parzialmente l’edificio ed alcune vetture che si trovavano nei paraggi. Tutto documentato in un video che, in poco tempo, è stato diffuso dai mezzi di informazione divenendo virale sui social. Un attacco che, secondo la Capitale, aveva come obbiettivo quello di uccidere il governatore della città e la sua squadra. Non è ancora chiaro se ci siano vittime, ma secondo le prime informazioni sei civili, tra cui un bambino, sarebbero rimasti feriti

Ucraina, missile contro la sede del governo regionale di Kharkiv: “Almeno sei feriti civili”

Nuovo attacco a Kharkiv, seconda città più grande ed importante dell’Ucraina che, da domenica, sta cercando di respingere l’esercito russo. Questa mattina, un missile ha colpito l’edificio che ospita la sede del governo regionale.

Secondo Kiev, riporta la Bbc, l’obiettivo sarebbe stato quello di uccidere il governatore di Kharkiv e tutta la sua squadra con la quale sta guidando la difesa della città. Il video dell’esplosione è stato trasmesso da alcune emittenti televisive e condiviso sui social. Nel filmato si vedono i danni provocati al palazzo colpito e diverse vetture in fiamme. Dalle prime stime di alcuni funzionari locali, riferisce la Bbc, pare che nell’attacco sei civili siano rimasti feriti, tra cui un bambino. In un primo momento si era diffusa la notizia che i sei civili avessero perso la vita.

Il capo dell’amministrazione regionale di Kharkiv Oleh Synehubov ha commentato: “Al nostro nemico – riporta la Bbc– non rimane che commettere terribili crimini di guerra come quello di oggi perché il nostro esercito è forte e stiamo mantenendo le nostre difese“.

Aumentano, dunque, gli attacchi sul territorio ucraino e la morsa dell’esercito russo si stringe. Le immagini satellitari hanno ripreso nelle scorse ore un convoglio militare del Cremlino che avanza verso Kiev. Una lunga coda, di circa 65 chilometri, formata da carri armati e blindati diretti verso la Capitale.