Ucraina, il premier Draghi al Senato: “Risposta rapida, ferma e unitaria”

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, durante il discorso in Senato, ha parlato del conflitto Russia-Ucraina affermando che la risposta del nostro Paese contro l’invasione dell’esercito russo non tarderà ad arrivare.

Il premier ha aggiunto, riporta la redazione dell’Ansa, che la reazione al ricatto “del ricorso alle armi nucleari” sarà “rapida, ferma e unitaria“. La guerra che ormai va avanti da sei giorni, ha mandato in frantumi, secondo Draghi, l’illusione di molti i quali credevano che nel Vecchio Continente non ci sarebbe più stato spazio per un conflitto.

Conflitto Russia-Ucraina, il premier Draghi in Senato: “Svolta decisiva nella storia europea”

“L’invasione russa ai danni dall’Ucraina segna una svolta decisiva nella storia europea“. Iniziano con queste parole, riportate dall’agenzia Ansa, le comunicazioni in Aula al Senato del Presidente del Consiglio Mario Draghi sugli aggiornamenti della guerra tra Russia e Ucraina che va avanti da quasi una settimana.

Il premier ha poi proseguito affermando che in molti si erano illusi dando per scontata la pace, la sicurezza ed il benessere e credendo che in Europa non ci sarebbe più stato spazio per la guerra. Speranze spezzate dalle terribili immagini che arrivano quotidianamente dall’Ucraina, dove è in corso un conflitto che sta causando migliaia di vittime. “L’eroica resistenza del popolo ucraino, del suo presidente Zelensky – ha proseguito Draghi- ci mettono davanti una nuova realtà e ci obbligano a compiere scelte fino a pochi mesi fa impensabili”.