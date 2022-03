Terribile scoperta in un appartamento: ragazzo di 26 anni trovato morto

Un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto questa mattina nell’appartamento dove viveva ad Ancona. A lanciare l’allarme gli amici che non avevano sue notizie da giorni.

Sono intervenuti, dunque, i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che, entrati in casa, hanno trovato il 26enne ormai senza vita sul letto. Dai primi riscontri, pare che il ragazzo sia deceduto alcuni giorni fa dopo essere stato colpito da un malore mentre era a letto. Gli accertamenti sono affidati ai carabinieri.

A chiamare i soccorsi, riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, sarebbero stati alcuni amici preoccupati di non riuscire a mettersi in contatto con il 26enne ormai da oltre una settimana. Dopo la segnalazione al numero per le emergenze, presso l’appartamento sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 ed i carabinieri. I soccorritori, fatto ingresso in casa, hanno ritrovato il ragazzo riverso sul suo letto. Per lui non c’era più nulla da fare: i medici ne hanno potuto solo dichiarare il decesso.

Sono scattati, dunque tutti gli accertamenti condotti dai militari dell’Arma per risalire alle cause che hanno provocato la morte del giovane, di cui non è stata nota l’identità. Dai primi riscontri, scrive Il Corriere Adriatico, si ipotizza che il decesso risalga ad alcuni giorni prima del ritrovamento e potrebbe essere sopraggiunto a causa di un malore che avrebbe stroncato la vittima mentre era sul letto non permettendogli di chiedere aiuto.

Non si esclude che l’autorità giudiziaria nelle prossime ore possa disporre l’autopsia sulla salma per fare maggiore chiarezza su quanto accaduto al giovane.