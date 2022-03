La cantante Laura Pausini più carica ed emozionata che mai si spoglia davanti ai suoi followers originando qualcosa senza precedenti.

La cantante Laura Pausini in questo periodo si destreggia fra tantissimi impegni che la vedono coinvolta su più fronti; non solo musicali ma anche cinematografici e prossimamente di conduzione. Grande attesa infatti per la Pausini al timone dell'”Eurovision Song Contest” insieme a Mika e Alessandro Cattelan.

Un’agenda fitta di impegni che lei – da professionista quale è appunto – onora sempre con la massima verve e con il giusto mood e coinvolgendo i fans di tutto il mondo. Ogni post infatti è redatto in tre lingue – italiano, inglese e spagnolo – un’occasione per avvicinare tutti e non far sentire nessuno escluso.

Laura Pausini, il suo lato più intimo non è più così segreto

Un post che consta di più video e foto quello postato da Laura Pausini meno di un’ora fa e diventato subito virale. L’artista svela infatti quel suo lato di sé che risale alla fanciullezza. Non è la prima volta che lo fa ma anche stavolta ha colpito il suo pubblico che ammette di essere piacevolmente sorpreso.

Ma stavolta la cantante di fama internazionale è andata oltre mostrando a tutti la sua cameretta o meglio, quello che sarà presente nel suo videoclip. “Quando ho scritto la storia del videoclip di #scatola ho voluto che la stanza fosse uguale a quella dove ho vissuto fino al giorno in cui ho vinto Sanremo 1993” e ci regala la cantante delle vere e proprie chicche.

Chi ascolterà tutto il video postato potrà notare come la Pausini abbia deciso di usare sul set i dettagli che appartenevano alla sua adolescenza, tutto quello che abbelliva la sua cameretta quindi dai poster dei cantanti ai diari.

Quello che insomma ben rappresentavano quella fase della sua età, finita forse troppo presto visto il successo arrivato subito però ancora oggi lei ricorda tutto con affetto e ringrazia i genitori per aver lasciato tutto com’era.

Un momento magico ma anche per la stessa Laura che si è aperta al suo pubblico raccontando il suo lato segreto. “…è bello vedere questa parte di te” scrive una fan e che racchiude gli umori condivisi dal web.