Andrea Delogu approda su Rai2 subito dopo “Stasera tutto è possibile” con un nuovo programma musicale. Arriva Tonga, lo show che parla di musica.

La musica è il collante di tutti gli stati d’animo: i dolori, le sofferenze, gli amori mancati e tanto altro. Tutto questo sarà racchiuso in “Tonga”, condotto da Andrea Delogu che proverà a ritrovare questi sentimenti nell’intimo degli ospiti presenti nel programma.

Tra gli artisti chiamati in questo nuovo show ci sarà: Guè, Gaia, Matteo Romano reduce da Sanremo, e tanti altri che intratterranno con la loro musica il pubblico italiano. “Abbiamo registrato quando la guerra era ancora lontana, l’entusiasmo che vedrete è frutto di quella leggerezza“, ha scritto Andrea sul suo Instagram per ricordare l’appuntamento con Tonga questa sera su Rai2, taggando anche alcuni degli ospiti che sono andati a trovarla: tra i nomi, Giancarlo Commare, Noemi, la Rappresentante di Lista, Rossella Rizzi, Valentina Sguera, Giulio Regina e altri ancora. Uno show incentrato sulla musica e sui musicisti.

Tra gli ospiti anche Stefano De Martino che porterà la sua simpatia, colei che da qualche anno è la chiave vincente della sua conduzione. Nelle serate successive, ci saranno nuovi ospiti che intratterranno il pubblico insieme a molti influencer. Una certezza di tutte le puntate invece sarà la “resident band” che accompagnerà le canzoni di tutti gli artisti puntata dopo puntata. La Delogu come post d’invito ha scritto: “Spero che riusciremo a regalarvi un momento di svago nonostante tutto”

Andrea si sta facendo strada nel mondo dello spettacolo: l’abbiamo già vista in diverse trasmissioni nelle quali è apparsa una grande voglia di trasmettere allegria e spensieratezza e una spiccata passione per questo lavoro. Tonica arriva su Rai2 in seconda serata questa sera subito dopo “Stasera tutto è possibile” per provare, in questo momento così difficile per tutti, a trascorrere qualche ora di allegria insieme a tantissimi ospiti, complice di questo sarà la musica che possiede la capacità di unire chiunque a prescindere dalle ragioni sociali ed economiche.