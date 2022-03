Michelle Hunziker lascia l’Italia. Il suo intento è quello si staccare la spina ma c’è qualcosa di grande che la turba

Michelle Hunziker, quante volte abbiamo sentito nominare il suo nome nelle ultime settimane. Non che la svizzera avesse bisogno di visibilità, ma dopo la comunicazione ufficiale della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi intorno a lei è esploso il caos. A questo si è aggiunto il suo show in tv, gli ospiti, le confessioni, il bacio con il suo ex marito Eros Ramazzotti, ed il gossip non l’ha lasciata un attimo in pace.

Un periodo molto impegnativo per la conduttrice Mediaset sotto tutti i punti di vista. Non si è fatta mancare davvero nulla in pochissime settimane. Un concentrato non facile da gestire ma che lei ha retto benissimo. Ora però è arrivato per Michelle il momento di staccare. Fugge da tutto la mamma di Aurora, Celeste e Sole ma c’è qualcosa che non va.

Michelle Hunziker: in vacanza ma con malinconia

Fuga alle Maldive con le figlie Sole e Celeste ed alcune amiche per Michelle Hunziker. L’ex moglie di Tomaso Trussardi ha bisogno di staccare la spina dopo il periodo impegnativo che ha dovuto affrontare e così sceglie di volare dall’altra parte del mondo per rilassarsi e ricaricare le pile in una vacanza di sole donne.

C’è però qualcosa che la scuote e che la fa sentire a disagio. Il riferimento è alla delicata situazione dell’Ucraina e lei non riesce ad essere totalmente tranquilla. Lo ha ammesso in uno sfogo su Instagram pubblicato nelle sue Stories.

“Mi sono svegliata con gli incubi, sentivo piangere bambini, donne e uomini, provo disagio ad essere in vacanza, disagio a vivere la mia quotidianità. So perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso d’impotenza”.

Il pensiero di Michelle è alle persone che stanno cercando di scappare dal Paese per mettersi in salvo da questa situazione atroce che non ha motivazioni valide e che provoca “dolore incommensurabile”. Il suo auspicio è che presto si possa trovare un accordo tra le parti.

Poi volta pagina e cerca spensieratezza e pensieri positivi al fianco delle sue piccole: prima la colazione, poi lo sci nautico, infine il giro in barca e la vista di tantissimi delfini, una piccola gioia che rischiara la giornata.