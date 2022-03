Emanuele Filiberto di Savoia non sta bene, la FOTO svela il suo stato di salute precario. Cosa succede?

Il principe sui social ha condiviso una foto molto preoccupante che descrive il suo precario stato di salute. Sono in molto ora a temere per lui.

Lo abbiamo visto anche ieri sera nella puntata registrata di “Stasera tutto è possibile” impegnato a cimentarsi con sfide all’ultimo sangue per guadagnare punti e arrivare alla fine del match guidato da Stefano De Martino.

Emanuele Filiberto di Savoia negli anni ha saputo sempre mettere in mostra il suo lato giocoso partecipando a programma tv tra i più diversi come “Ballando con le Stelle”, fino al “Festival di Sanremo” nel 2010 con il brano “Italia amore mio” accanto a Pupo. Senza dimenticare il suo ruolo di giudice nel serale di “Amici”.

Figlio di Vittorio Emanuele e di Marina Doria è nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II, ma la sua posizione nella linea di successione della casa reale non è mai riconosciuta dalla Repubblica Italiana. Gli italiani oggi però lo adorano e lo seguono attivamente sui social dove mostra molti aspetti della sua vita privata. L’ultimo contenuto condiviso ha però destato grande preoccupazione per la sua salute, cosa gli è successo?

Emanuele Filiberto di Savoia positivo al Covid? Nulla di confermato però

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuele Filiberto di Savoia (@efsavoia)

Filiberto ha fatto il suo primo ingresso nel nostro Paese soltanto alla fine del 2002, dopo la cessazione degli effetti delle disposizioni sull’esilio e da allora non si è più allontanato nonostante abbia la sua casa ufficiale a Monaco.

Pochi giorni fa ha dato una notizia velata che nessuno si aspettava. Nelle stories ha mostrato la foto di un tampone molecolare positivo con le due lineette rosse al centro del bastoncino, il cui significato lo abbiamo ben compreso nel corso di questi due anni di pandemia.

Il principe non ha commentato nulla a riguardo lasciando i fan increduli della sua situazione, solo la geolocalizzazione lo collocava in Svizzera a Gstaad. In attesa di maggiori informazioni sul suo stato di salute, sono in molti a chiedersi, in caso di reale sintomatologia, se si tratti di poca cosa, pari ad uno stato influenzale come quello che ha colpito altri regnanti in queste settimane o qualcosa di ben più grave.

Ricordiamo il principe Carlo, che, risultato positivo per la secondo volta, è già guarito, ma anche la regina Elisabetta II, Camilla Parker-Bowles. In fase di ripresa anche il re Felipe VI di Spagna e la regina Marghret di Danimarca. Sono molti in pensiero per Emanuele, non resta che aspettare una sua risposta di replica sui social.