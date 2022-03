Pro e contro di internet per l’acquisto di oggetti da collezione

Gli ecommerce stanno vivendo un vero e proprio boom da anni e il trend di crescita degli acquisti online non subisce battute d’arresto: il web pullula di migliaia di siti dove è possibile acquistare gli oggetti più disparati, inclusi quelli preziosi e da collezione.

Come in tutte le cose, anche effettuare gli acquisti online ha i suoi pro e i suoi contro: vediamo, allora, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di comprare sul web oggetti da collezione.

I pro

I vantaggi di acquistare online sono molteplici.

Innanzitutto, non ci sono limiti di orari né confini geografici: gli ecommerce sono aperti “24 ore su 24” ed è possibile scegliere il prodotto ed effettuare l’acquisto in qualsiasi orario del giorno e della notte comodamente dal divano di casa.

Addio a code alla cassa, chilometri di strada da percorrere e parcheggio da trovare.

In più, il web consente di trovare pezzi unici che possono non essere disponibili nella città di appartenenza del potenziale acquirente.

Quando si compra un oggetto in un negozio fisico, nella maggior parte dei casi ci si deve accontentare del prezzo fissato dal negoziante ed esposto a scaffale.

Su internet, invece, è possibile fare ricerche per confrontare i prezzi e riuscire a trovare offerte convenienti acquistando pezzi di assoluto valore come, ad esempio, un Rolex Day-Date su Chronext a prezzi eccezionali: un orologio di questo tipo è considerato un investimento vantaggioso dai collezionisti e dagli appassionati.

Ancora, lo spazio di un negozio fisico è limitato e può contenere solo un determinato numero di oggetti: su internet questo problema non si pone.

E’ sufficiente scandagliare i motori di ricerca per riuscire a trovare l’oggetto dei propri desideri.

Ma non è tutto: se un oggetto è troppo voluminoso per essere trasportato in auto, acquistandolo online verrà recapitato direttamente a domicilio e il problema sarà risolto alla radice.

Infine, un aspetto davvero importante è legato alla possibilità di leggere le recensioni e l’opinione di chi ha già effettuato acquisti dal sito prescelto: in questo modo, si ha la certezza di affidarsi a un rivenditore serio e affidabile.

I contro

Diamo ora uno sguardo ad alcuni svantaggi di acquistare sul web.

Per prima cosa, è necessario mettere in conto di dover attendere qualche giorno prima di poter ammirare l’oggetto acquistato e di dover, in alcuni casi, farsi carico delle spese di spedizione che vanno a sommarsi al costo del prodotto.

Non sempre è poi possibile interagire con qualcuno nell’immediato per fare una domanda, chiarire un dubbio o avere ulteriori delucidazioni.

Può capitare di dover aspettare anche un giorno intero per ricevere la risposta anche se, ormai, molti siti stanno migliorando grazie al servizio di chat instantaneo.

Infine, potrebbe esserci un pò di preoccupazione per la propria privacy in merito alla diffusione dei dati personali e di pagamento: per questo, è fondamentale rivolgersi a rivenditori autorizzati.