Ucraina, l’allarme del ministro della Difesa britannico: “Bombardamenti peggioreranno”

Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha parlato dei bombardamenti russi in Ucraina che, a suo parere, potrebbero peggiorare nelle prossime ore.

Si intensifica l’attacco dell’esercito russo in Ucraina. Bombardamenti e raid hanno colpito alcune aree del Paese, in particolare Kharkiv e Kherson. Al settimo giorno di conflitto si contano migliaia di vittime tra militari e civili.

In merito ha parlato il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, il quale ha spiegato che, a suo avviso, i bombardamenti peggioreranno nelle prossime ore aggiungendo che il presidente russo Vladimir Putin non sarebbe al momento preoccupato delle sanzioni inflitte a Mosca dall’Occidente.

Ucraina, ministro della Difesa britannico: “Bombardamenti russi potrebbero peggiorare”

“Temo che i bombardamenti in Ucraina peggioreranno inesorabilmente”. Queste le parole del ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky News. Parole che spaventano considerato già il grave bilancio delle vittime a sette giorni dall’inizio dell’invasione russa.

Secondo il ministro britannico, dunque, la brutalità a cui si è assistito sino ad oggi continuerà e potrebbe peggiorare con città, in alcuni casi, “circondate e bombardate a tappeto indiscriminatamente”. Wallace ha poi aggiunto che l’esercito del Cremlino potrebbe cambiare tattica probabilmente perché non si aspettava una resistenza simile e soprattutto di subire così tante perdite in pochi giorni. Proprio in merito, stamane il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che dall’inizio dell’invasione sono rimasti uccisi circa 6mila soldati dell’esercito russo.

Per quanto riguarda le sanzioni economiche inflitte nei confronti di Mosca per cercare di porre fine all’operazione militare avviata nei giorni scorsi, il ministro della Difesa britannico ha affermato che, a suo avviso, Vladimir Putin non sarebbe preoccupato da queste misure. Con molta probabilità, ha proseguito il ministro ai microfoni di Sky News, il presidente della Russia aveva già esaminato tutte le sanzioni inflitte nel 2014 in modo da valutare se il Paese avesse potuto sopravvivere nuovamente.

Oggi sarebbe in programma il secondo round dei negoziati che dovrebbe tenersi nuovamente in Bielorussia. La speranza è quella di un accordo tra le due delegazioni per far cessare il conflitto.