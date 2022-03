La Regina Elisabetta sta attraversando un periodo complicato. Nel suo settantesimo anno sul trono, i pesi sulle sue spalle aumentano.

Ansia e difficoltà. Le ultime settimane sono state molto pesanti per la Regina, che dalla preoccupazione per lo scandalo del figlio Andrea è passa a dover fare i conti con il Covid.

Se il Principe Carlo era risultato positivo, il virus ha colpito Camilla e lo scorso 20 febbraio Sua Maestà che ha dovuto cancellare alcuni impegni dalla sua agenda ufficiale. La notizia ha fatto il giro del mondo e a distanza di alcuni giorni sembra che ormai sia guarita, potendo tornare ai suoi appuntamenti.

96 anni il prossimo 21 aprile, per festeggiare la guarigione è andata a far visita, sembra guidando lei stessa l’auto, al nipote William e la sua splendida famiglia.

Momenti felici che hanno dato un po’ di sollievo alla Sovrana, durato bene poco. L’allarmante situazione geopolitica creatasi in questi giorni a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino, come per tutti, l’ha scossa nel profondo. A palazzo da anni è stato messo appunto un piano, denominato Operazione Candid, in caso di guerra o attacco nucleare destinato a proteggere la Royal Family che prevedrebbe la fuga dei reali in dimore di campagna segrete o in un sottomarino militare.

Regina Elisabetta: momento di forte difficoltà

Appena ripresa dal Covid, la Sovrana non ha potuto tira un sospiro di sollievo. A farla tremare la guerra in corso, con i suoi continui aggiornamenti preoccupanti.

In Gran Bretagna il primo ministro Boris Johnson, come gli altri vertici dei paesi europei, sta definendo le sanzioni contro la Russia ed escludendone le principali banche dal sistema finanziario. In questo clima di ansia e allarmismo la Sovrana non può che sentire un grande peso in quello che doveva essere un anno di festeggiamenti in occasione dei suoi 70 sul trono. Ad affrontare tutto questo al suo fianco come sempre il Principe Carlo.

Ormai è una delle poche figure su cui può contare: il figlio Andrea è fuori da giochi, dopo che gli sono stati rimossi i titoli a seguito della vicenda giudiziaria a seguito della accuse di abusi da parte di Virginia Giuffre. Il nipote Harry, un tempo il suo preferito, si è ricostruito una vita in America al fianco di Meghan ed è sempre più distante dai parenti.

William e Kate sono affidabili, ma molto presi sia dal crescere i loro tre figli, sia dai loro impegni dettati dai loro viaggi ufficiali. E a tutto questo si aggiunge il vuoto lasciato dalla perdita del marito: tra quasi un mese si celebrerà il primo anniversario dalla morte del Principe Filippo.