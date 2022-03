Un uomo è morto ieri sera a Barbona, in provincia di Padova, dopo essere finito con la propria auto nel fiume Adige. Inutili i tentativi di soccorso.

Un terribile incidente stradale è costato la vita ad un uomo. Il sinistro è avvenuto ieri sera a Barbona, in provincia di Padova. La vittima, secondo le prime informazioni, stava percorrendo la strada provinciale 1 quando improvvisamente, ha perso il controllo della sua auto finendo nel fiume Adige.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno recuperato il conducente della vettura, inabissatasi in acqua, per cui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Dei rilievi per determinare quanto accaduto si sono occupati i carabinieri, sopraggiunti insieme ai soccorritori.

Incidente mortale nella serata di ieri, martedì 1 marzo, lungo la provinciale 1 a Barbona, comune in provincia di Padova. Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, ha perso la vita finendo con la propria auto nel fiume Adige.

L’uomo, secondo quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Gazzettino, era alla guida della vettura che, per cause ancora da determinare, ha sbandato ed è finita fuori strada concludendo la propria corsa nelle acque del fiume. In pochi minuti, nonostante il corso d’acqua sia in secca, la vettura si è inabissata.

Un automobilista in transito lungo la strada arginale, accorgendosi dell’incidente, ha immediatamente lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i sommozzatori e l’equipe medica del 118. Avviate le ricerche, i sommozzatori poco dopo hanno rinvenuto il conducente della vettura. Inutili i tentativi di soccorso dei medici che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono accorsi anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge per comprendere la dinamica del sinistro. Da quanto appurato sino ad ora, scrivono i colleghi della redazione de Il Gazzettino, si tratterebbe di un’uscita di strada autonoma che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli. Da accertare, però, le cause che hanno fatto perdere il controllo della vettura alla vittima.