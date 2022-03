“Quando ero giovane” Emma posta una FOTO assurda e i fan reagiscono così: “Che gnoxxa stratosferica”

Emma Marrone ha rispolverato un vecchio scatto che ha deciso di condividere con il suo affezionato pubblico: la bellezza della cantante è mozzafiato

È oggettivamente impossibile porre dei confini alla bravura e al talento di Emma Marrone. L’interprete di “Ogni volta è così“, che ha raggiunto la sesta posizione nell’ambito del 72esimo Festival di Sanremo, è letteralmente esplosa anche nelle vesti di attrice.

Scoperta dal regista Gabriele Muccino, che l’ha voluta nella pellicola “Gli anni più belli” (2020) e nella serie televisiva “A casa tutti bene” (2022), la Marrone sta attualmente lavorando ad un nuovo film. Si intitola “Il ritorno” e la vedrà recitare sotto la direzione di Stefano Chiantini.

Il successo di Emma, sempre più in crescita, viene parallelamente confermato dalla folta schiera di seguaci sui social, che non si perdono neanche una pubblicazione della Marrone. Di fronte all’ultimo post, apparso pochi minuti fa, i commenti degli utenti non si sono fatti attendere a lungo: è davvero mozzafiato!

Emma posta una FOTO assurda e i fan reagiscono così: “Che gnoxxa stratosferica”

