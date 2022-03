Maria De Filippi abbandona il suo programma davanti a tutti: il motivo è surreale e lascia di sasso l’intero pubblico di Canale Cinque

“C’è posta per te” è una delle trasmissioni di maggior successo di Maria De Filippi, che con i suoi format riesce a sintonizzare un numero impressionante di telespettatori su Canale Cinque.

Il talento della moglie di Maurizio Costanzo, ovviamente, non risiede soltanto nelle sue doti da conduttrice, ma anche nell’empatia e nella gentilezza che la De Filippi non manca di mettere in campo, al fine di favorire la riappacificazione tra i protagonisti delle sue storie.

Fare a meno di lei, per il pubblico del sabato sera di Canale Cinque, è pressoché impossibile. Eppure, solamente alcune settimane fa, i telespettatori di “C’è posta per te” si sono ritrovati di fronte ad una decisione a cui mai avrebbero creduto di poter assistere. La De Filippi ha davvero lasciato la sua trasmissione?

Maria De Filippi lascia il suo programma: il motivo è surreale. Il web reagisce malissimo

Con grande sorpresa da parte del suo affezionato pubblico, Maria De Filippi aveva letteralmente deciso di lasciare lo studio di “C’è posta per te”, proprio mentre era in corso la registrazione della puntata. Il motivo? Nulla che avesse spinto gli spettatori della trasmissione a preoccuparsi.

Durante la storia che vedeva come protagonisti la giovane Carmen e suo papà Luigi, che non si parlavano da parecchio tempo, l’uomo – mandato a chiamare dalla figlia -, aveva deciso di abbandonare lo studio assieme alla compagna Nunzia. Una decisione che Maria De Filippi non aveva gradito, tanto da convincersi a lasciare a propria volta la puntata per inseguire la coppia.

Durante quegli interminabili minuti di assenza, in studio era calato un gelo imbarazzante. Diversa, in questo senso, fu la reazione dei telespettatori quando la puntata in questione andò in onda, ormai alcuni sabati fa. Sul web, moltissime pagine dedicate a “C’è posta per te” si erano a dir poco allarmate, a fronte di questo abbandono improvviso e sicuramente insolito da parte della conduttrice.

Fortunatamente, la De Filippi era rientrata in studio dopo pochi istanti, e lo aveva fatto in grande stile. Luigi e Nunzia, convinti dalle parole della regina di Mediaset, decisero infatti di aprire la busta per abbracciare Carmen.