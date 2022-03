Aida Yespica, ‘red passion’ esplosiva: “Anche se sei ingrassata stai benissimo” – FOTO

Aida Yespica nell’ennesimo primo piano da urlo, la showgirl e modella sudamericana come sempre lascia senza fiato con le sue curve

Un fascino latino americano inconfondibile, che dalle nostre parti abbiamo imparato a conoscere già da diversi anni e che con il trascorrere del tempo non sfiorisce minimamente, anzi. Aida Yespica lascia sempre il segno come una delle showgirl più seducenti in assoluto.

La venezuelana è stata un volto di primissimo piano nel mondo dello spettacolo italiano, e non solo, soprattutto nei primi anni Duemila. Arrivata giovanissima in Italia dal suo paese per sfondare nel mondo della moda, si è ben presto imposta come una delle modelle più richieste, facendosi largo anche in tv. Facendosi apprezzare come valletta in svariati programmi, protagonista di reality show, volto per calendari che hanno fatto epoca.

Aida è comunque una bellezza senza tempo, che continua a esaltare i suoi tanti ammiratori. A luglio compirà 40 anni, ma è ancora in splendida forma, eccome. Soprattutto, seguitissima sui social da fan vecchi e nuovi: su Instagram conta oltre 900mila followers.

Tornata ‘sul luogo del delitto’ la scorsa settimana, per la Milano Fashion Week, ha dimostrato di avere ancora classe, eleganza e sensualità da vendere. I suoi scatti hanno spopolato, e non è certo finita qui. Dopo che a lungo non era stata particolarmente attiva sul web, da un po’ ha ripreso a postare con continuità e a regalare spettacolo con il suo fascino.

Aida Yespica, l’abito da sera esalta le sue forme prorompenti: una scollatura che fa sognare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

L’ultimo scatto accende la passione, con un primo piano che ci propone tutta la sua bellezza da capogiro. Il lungo abito da sera nero incornicia alla perfezione la sua silhouette, come sempre esplosiva, con dettagli che non possono passare inosservati.

Uno su tutti, la sua scollatura pazzesca, un particolare che non si smentisce mai e che non può che attirare l’attenzione. Fioccano, immancabilmente, i like e i commenti estasiati, anche se se ne segnala qualcuno che non brilla particolarmente per tatto: “Ti vedo un po’ ingrassata ma stai lo stesso benissimo“.

Almeno a noi, Aida continua a sembrare in splendida forma. La classe, in ogni caso, non è acqua.