“La terza FOTO è da infarto” Sabrina Salerno sensuale oltre ogni limite: il panorama è estremo

Sabrina Salerno, i fan impazziscono di fronte alla recente compilation della cantante: la visuale non è per deboli di cuore!

Il pubblico italiano si è maggiormente affezionato a Sabrina Salerno a seguito della sua recente esperienza nella trasmissione di “Ballando con le Stelle”. Nonostante molti la conoscessero per essere stata una vera e propria icona pop negli anni Ottanta, l’artista ha dimostrato di possedere non solo la stoffa, insindacabile, da cantante, ma anche quella da ballerina.

In coppia con Samuel Peron, la concorrente ha raggiunto il terzo gradito del podio nell’ambito della gara di ballo, ottenendo addirittura il premio speciale assegnato dalla giuria.

Un vero e proprio trionfo per la cantante di “Boys“, che ha visto incrementare vertiginosamente il proprio seguito social. A tal proposito, l’ultima fotogallery condivisa dalla Salerno va oltre qualsiasi tipo di immaginazione. Ancora una volta, a farla da padrona è stata la sensualità travolgente e mozzafiato di Sabrina.

“Da infarto”, Sabrina Salerno sensuale oltre ogni limite: il panorama è estremo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Dopo la recentissima esperienza sul palcoscenico di “Ballando con le Stelle”, i seguaci social di Sabrina Salerno sono aumentati a dismisura, arrivando a toccare quota 1,2 milioni. Merito non solo del talento della concorrente, che ha dimostrato delle doti inaspettate durante le sue performances di danza, ma anche del fascino senza tempo che Sabrina continua ad esercitare sul suo pubblico.

In particolare, l’ultima fotogallery non ha fatto altro che confermare l’immagine da femme fatale che la Salerno si è costruita negli anni, e a buon diritto. Si tratta di quattro scatti in cui la cantante, che ha optato per un look sportivo ma al contempo ricercato, abbozza quattro pose che mettono a dura prova i fan.

Tramite i commenti, molti utenti si sono spesi in apprezzamenti e lodi nei confronti della Salerno, talvolta anche con termini fin troppo espliciti. “La terza foto è da infarto“, “Uno sguardo da tigre“: queste le opinioni sostenute a gran voce dal popolo di Instagram.

La cantante, anche se in una veste diversa dal solito, ha saputo come sempre attirare tutte le attenzioni su di sé. Non a caso, nel giro di pochi minuti, il post è stato sommerso da una valanga di likes.