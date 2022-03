Alberto Matano in lacrime di fronte alla maestra di “Ballando”: la scena mai vista prima

Alberto Matano, durante la puntata de “La vita in diretta”, si è trovato in estrema difficoltà nei confronti di Anastasia Kuzmina: quello che è emerso è davvero sconvolgente

Alberto Matano, nel corso di questi giorni, sta impiegando tutto lo spazio a sua disposizione per aggiornare i telespettatori in merito alla guerra tra Russia e Ucraina. Le difficoltà incontrate dal giornalista sono le stesse con cui molti altri colleghi della tv si ritrovano a dover fare i conti, nel periodo storico più difficile degli ultimi anni.

Nessuno, infatti, avrebbe mai potuto immaginare di dover commentare una guerra trasmessa in mondovisione. Le immagini spesso e volentieri lasciano a bocca aperta il padrone di casa de “La vita in diretta”, che non manca di analizzarle assieme agli ospiti del suo talk.

Quest’oggi, mercoledì 2 marzo, in studio erano presenti Milly Carlucci ed Anastasia Kuzmina, insegnante di “Ballando con le Stelle”. Le parole della ballerina sono arrivate a scuotere persino il conduttore, che non è stato in grado di mantenere il proprio autocontrollo.

Alberto Matano in lacrime di fronte alla ballerina Anastasia Kuzmina: la scena mai vista prima

Nel corso della puntata odierna de “La vita in diretta”, Alberto Matano ha mostrato ai telespettatori le immagini in diretta dall’Ucraina. I suoi inviati, dislocati in varie città, hanno fornito delle testimonianze a dir poco drammatiche sulla guerra attualmente in corso. Assieme ai suoi ospiti, il giornalista non ha potuto esimersi dal commentarle.

Il conduttore, letteralmente scosso dalla situazione che si presentava sotto ai suoi occhi, non ha evitato di sottolineare lo stato d’animo di Anastasia Kuzmina, ballerina divenuta celebre grazie alla trasmissione di “Ballando con le Stelle”. Quest’ultima, nata a Kiev, rende i seguaci partecipi, ormai da settimane, della propria preoccupazione per i parenti rimasti in Ucraina.

“I miei nonni stanno bene ma non vogliono scendere nei bunker” – ha spiegato la ballerina ai microfoni di Matano, pur in una condizione di evidente difficoltà – “Temono il contagio da Covid“. Nonostante il timore dei suoi connazionali sia dilagante, la ballerina sta tentando di far arrivare loro tutto il supporto da parte degli italiani.

“Io cerco di far vedere tutto quello che accade attraverso i social, per mostrare all’Ucraina la solidarietà dell’Italia“, ha chiarito la Kuzmina, che ha più volte ringraziato i telespettatori per gli aiuti umanitari che, in queste drammatiche ore, stanno arrivando alla sua patria.

Il messaggio che la maestra di ballo sta cercando di trasmettere è un messaggio di speranza e di fiducia. Anche Milly Carlucci, interpellata da Alberto Matano, non ha potuto evitare di accodarsi ad Anastasia. “Zelensky è il simbolo di questa resistenza” – ha osservato la conduttrice di “Ballando” – “È rimasto in Ucraina nonostante i rischi. Ha saputo essere un grande“.

Dalle parole della Kuzmina, il pubblico ha potuto evincere la profonda preoccupazione che sta attanagliando il cuore della ballerina. Alberto Matano, in tutta la sua carriera, non si era mai ritrovato di fronte ad una situazione del genere. Anche per il conduttore, la diretta odierna ha rappresentato una pagina da non ripetersi della sua carriera.