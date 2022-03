Elisa Isoardi ha mandato in subbuglio il web condividendo uno scatto magnifico: la buonanotte è bollente, che spettacolo!

Elisa Isoardi è una conduttrice apprezzatissima dal pubblico italiano: nonostante ciò, la nativa di Cuneo non ha un ruolo importante sul piccolo schermo da diverso tempo. Secondo alcune interessanti indiscrezioni, la Rai ha grande progetti per lei in estate. Come rivelato da Tv Blog, la società affiderà un nuovo programma per i weekend estivi alla bellissima Isoardi.

La storica ex di Matteo Salvini è sempre attivissima sui social network: anche in questa freddissima serata di inizio marzo, la 39enne ha trovato il modo per far salire la temperatura su Instagram. Lo scatto pubblicato online ha raggiunto subito numeri esagerati, raccogliendo in breve 5.500 likes e 190 commenti.

Elisa Isoardi, buonanotte bollente: tutto in primo piano

Elisa Isoardi sa sempre come deliziare il suo pubblico sui social network. La conduttrice è una bomba seducente e provocante e riesce sempre a catturare le attenzioni sul web. Le sue fotografie magnifiche raggiungono sempre con estrema facilità tutto il suo bacino d’utenza. Dotata di una bellezza da capogiro e di un fisico da applausi, ogni suo singolo contenuto ottiene sempre un ottimo riscontro su Instagram.

Questa sera, la nativa di Cuneo è andata a letto offrendo una buonanotte bollente alla rete. L’immagine pubblicata in questa freddissima serata ha subito incendiato IG. I followers sono in estasi totale: difficile restare indifferenti davanti a tanta bellezza e sensualità. Allo scatto non manca nulla: Elisa piazza tutto in primo piano. I suoi occhi e il suo sguardo, in primis, stendono i fans. Le sue labbra in primo piano sono decisamente irresistibili e da baciare. La magliettina presenta una scollatura intrigante e le sue forme, seppur non totalmente visibili, fanno comunque sognare. Non a caso un utente esalta l’immagine: “Questa sera buchi lo schermo“, si legge. Gli utenti stanno elogiando la conduttrice con complimenti di ogni tipo e con paroline di apprezzamento. “In questa foto c’è la sorellina minore”, commenta con sicurezza un seguace visibilmente colpito dalla freschezza della Isoardi.