Totti, Ilary Blasi e la crisi: dopo la smentita, la rilevazione che cambia tutto

Totti e Ilary Blasi hanno catalizzato l’attenzione negli ultimi giorni in merito a una presunta crisi smentita dall’ex calciatore. Emergono indiscrezioni inaspettate.

Crisi tra Totti e Ilary Blasi? L’ex calciatore, 45 anni, ha smentito le voci sulle presunte difficoltà nel rapporto con la conduttrice tramite le storie di Instagram. Parole con cui ha sottolineato come le fake news possano impattare molto sulle persone, in particolare sui bambini. Genitori di Isabel, Chanel e Cristian, i due sono legati da anni da un forte amore, ma le rivelazioni di Francesco non hanno convinto tutti.

Nonostante i chiarimenti del campione, a differenza della moglie che non si è pronunciata sulla questione, i rumors non si sono placati. Svariati coloro che hanno messo in dubbio la smentita, rimanendo convinti che le cose tra i due stiano affondando.

Intanto l’ex capitano della Roma ha preso parte alla puntata di ieri sera di “C’è Posta per te”: la moglie lo ha seguito dal divano insieme ai figli dimostrandosi al suo fianco. Ma da nuove rivelazione emerse sembrerebbe che le cose tra i due siano difficili.

Totti e Ilary Blasi: rivelazioni sbalorditive sulla crisi

A rilasciare alcune indiscrezione sulla crisi tra Totti e Ilary è stato un conoscente dell’ex calciatore al settimanale Di Più in cui avrebbe svelato come i loro rapporti sarebbero sempre più difficili.

Una situazione che andrebbe ormai avanti da tempo, iniziata la scorsa estate, e che sembra poter giungere a un allontanamento definitivo. A oggi sarebbero separati in casa tanto che lui sarebbe pronto a trasferirsi.

Tuttavia non sono chiari i motivi di queste criticità: tra incomprensioni litigi e silenzi, secondo alcuni il ritiro del calciatore dal campo avrebbe dato una stoccata alla relazione.

Abituato ai ritmi serrati dettati dalle partite, sempre in viaggio, il cambio di vita avrebbe scombussolato tutta la famiglia. Anche la Blasi ha trasformato molto la sua carriera negli ultimi anni diventando sempre più richiesta e guidando format di successo.

A tutto questo si aggiungono presunti firt da parte di tutti e due. Il 45enne con una giovane di nome Noemi, con cui condivide la passione per il padel, mentre per la conduttrice è finita nel mirino l’amicizia con l’attore Luca Marinelli.

Tutte ipotesi e supposizioni, tra cui spicca quella in merito al tentativo di riprovarci e darsi una nuova chance dopo 20 anni insieme.