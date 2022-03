“Grande Fratello Vip”: il pubblico insorge contro Alfonso Signorini. Quello che ha fatto è inaccettabile: ecco cosa è successo

Il “Grande Fratello Vip” sta per giungere alle battute finali. Mancano davvero pochi giorni per arrivare alla tanto attesa finale che svelerà il vincitore di questa terza edizione targata Alfonso Signorini. Gli ascolti lo premiano di sera in sera nonostante la longevità del programma che va avanti da settembre, ma non tutto quello che il direttore di Chi fa piace al pubblico.

Dopo gli ultimi accadimenti, infatti, il pubblico sembra avergli voltato le spalle. A chi guarda il reality di Canale 5 da casa alcuni suoi comportamenti non sono affatto piaciuti. Ecco che per Signorini è arrivata la batosta plateale. Il gesto è rivelatore.

“Grande Fratello Vip”: il pubblico contro Signorini

Katia Ricciarelli ed il sostegno di Alfonso Signorini. I comportamenti della soprano nella casa sono sempre stati contestati e discutibili e anche la sua uscita non è stata delle più lineari. Al momento dei saluti, infatti, l’ex moglie di Pippo Baudo ha scelto di freezzare tutti ed escludere alcuni concorrenti come Miriana Trevisan e le sorelle Selassié.

A quel punto Signorini ha chiesto ai gieffini di salutare comunque la cantante lirica prima della sua uscita. Ma tra gli esclusi si sono alzate solo Manila e Sophie. Miriana, Lulù e Jessica sono rimaste sedute rimanendo ferme nelle loro posizioni.

A quel punto il conduttore ha rimproverato le concorrenti parlando di mancanza di rispetto verso una signora di 76 anni aggiungendo “non concedo il diritto di replica”. E così dopo questa posizione il direttore di Chi ha completamente diviso il pubblico.

C’è proprio chi questo suo atteggiamento non lo ha mandato giù definendolo troppo protettivo nei confronti della Ricciarelli che in ogni caso è stata poco gentile nei confronti dei suoi coinquilini. E così ieri, in mattinata, la parte del pubblico contro Signorini non le ha mandate a dire e ha fatto volare un aereo sulla casa di Cinecittà con un messaggio che non lascia spazio a fraintendimenti.

Contro di lui la scritta: “Miriana, Jessica, Lulù: il rispetto per chi rispetta, l’Italia è con voi”. Le tre hanno accolto il sostegno con molta gioia, si sono abbracciate e hanno ringraziato tutti. E Signorini come l’avrà presa? Colpito e affondato nel modo più plateale.