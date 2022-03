“Vado a combattere in Ucraina”, Fabrizio Corona e l’annuncio che sconvolge tutti

L’ex re dei paparazzi è tornato a far parlare di sé rilasciando alcune dichiarazioni totalmente inaspettate. Sarebbe pronto per andare al fronte.

Fabrizio Corona è, senza dubbio, un personaggio controverso e molto discusso, sempre al centro dell’attenzione mediatica. Ma questa volta tutti gli occhi sono puntati su di lui per le ultime dichiarazioni rilasciate, assolutamente sconcertanti. Il web è imbufalito.

L’ex re dei paparazzi ha vissuto una vita fatta di eccessi o come direbbe Vasco Rossi, ‘spericolata’.

Per i suoi reati reiterati, soprattutto nell’ambito ”Vallettopoli”, nel 2015 è stato condannato definitivamente dalla cassazione a 13 anni e 2 mesi di reclusione.

Nel 2019 per motivi terapeutici è andato agli arresti domiciliari per poi ritornare in carcere nel 2021. Tuttavia, attualmente, in attesa di giudizio è tornato ai domiciliari.

Attraverso i social network comunica spesso con il suo pubblico e di recente una sua dichiarazione ha lasciato tutti i followers sbigottiti.

Fabrizio Corona lascia tutti di stucco: “Voglio morire in gloria…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Con un post su Instagram ha ripreso le parole del Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky che aveva comunicato: “Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire a combattere fianco a fianco con noi ucraini. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese”.

A queste parole Fabrizio Corona ha risposto così: “Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria“.

Gli utenti si sono scatenati e sotto al post hanno commentato con parole molto dure nei suoi confronti: “Ma falla finita, buffone!”, “Non sai come renderti protagonista…”, “Ma dove vai? Se volano due schiaffi, ne prendi venti”, “Ridicolo, non si scherza su queste cose…”.

E’ un argomento molto delicato, considerando la gravità della situazione attuale che si sta vivendo in Ucraina a causa dei bombardamenti da parte dei russi, e quindi gli internauti non ci stanno alle sue provocazioni mostrandosi insofferenti nei suoi riguardi.

Tuttavia, ora rimane solamente da capire se questa è stata l’ennesima sua trovata mediatica per attirare l’attenzione su di sé oppure se ha davvero intenzione di partire per il fronte. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.