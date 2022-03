“Miss Italia” 1992, la bellissima vincitrice oggi è una donna super affascinante. La ricordate? – FOTO

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 1992

Il 12 settembre 1992 si svolse la 50esima edizione di “Miss Italia”. Si sfidarono ben 60 giovani donne, tutte bellissime, nel tentativo di accaparrarsi l’ambito titolo.

La manifestazione fu presentata dallo storico conduttore Fabrizio Frizzi e si svolse nella location suggestiva di Salsomaggiore terme. Fu trasmessa in diretta per il pubblico nazionale su Rai Uno. Patron del concorso (come sempre) il mitico Enzo Mirigliani. La presidenza della giuria fu affidata a una vera e propria icona del cinema mondiale, motivo d’orgoglio tutto italiano, la diva Gina Lollogrigida. Vinse la 17enne Gloria Zanin. La ricordate? Che fine ha fatto adesso?

“Miss Italia”, il concorso del 1992: tutto sulla vincitrice di quell’edizione

