“Quanto aiuto mi hai dato…”, Ambra Lombardo aderenze da urlo in palestra: il fondoschiena? Solo per cuori forti – VIDEO

Ambra Lombardo irrompe sui social con una pubblicazione molto forte e attraente: così allevia le sofferenze di tutti compresa la sua.

La professoressa del Calcio e del ‘Tiki Taka‘ in Mediaset, Ambra Lombardo è uscita allo scoperto con uno dei ritratti più effervescenti del suo repertorio.

Si tratta del giusto compromesso dopo un lungo periodo di turbolenza legato alle scorie della pandemia e dalle sofferenze in generale che sembrano non conoscere freni.

L’attacco di Putin all’Ucraina sta gettando il mondo di nuovo in preda alla preoccupazione in vista di una guerra che a detta del presidente russo si scatenerebbe in maniera ancor più violenta rispetto alle prime due.

E allora qual è l’antidoto necessario per alleviare i mali della popolazione. Lo suggerisce la stessa Ambra, colei che con un tocco di bellezza è riuscita a portare brio e adrenalina sul piccolo schermo.

Il video condiviso sul profilo personale social sta facendo il giro del web e mette gli utenti nelle condizioni di sognare in grande sotto tutti i punti di vista

Ambra Lombardo allevia così le preoccupazioni: tecnica e sensualità in un unico vortice d’emozioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Audace, tenace e allo stesso tempo sensuale! Così la bellissima conduttrice della Mediaset, Ambra Lombardo ha fatto impazzire i fan e superato la concorrenza delle colleghe social.

E’ accaduto tutto nella giornata di ieri, dove Ambra ha rotto gli indugi e ha raccontato in un lungo post, tutte le preoccupazioni che affiorano in questo periodo in vista di ciò che sta accadendo fuori da un mondo opaco e in preda ai malvagi.

La bellissima star del piccolo schermo nel medesimo post ha indicato la strada per la soluzione a tutti i mali e le sofferenze. Frequentare le palestre è il modo migliore per disconnettere la mente il pensiero da ciò che accade nel mondo e in particolare in Ucraina.

L’ex gieffina si esibisce in una serie di esercizi di sollevamento del gluteo femorale che mandano in tilt all’istante. I fan sono propensi a non perdersi uno spettacolo unico dove le aderenze la fanno da padrone.

Il fondoschiena da urlo crea il giusto mix di emozioni e dona a tutti i fan della Lombardo la possibilità di sognare ad occhi aperti in attesa di un’altra ‘serie’ delle sue.