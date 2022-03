La famiglia di Un Medico in Famiglia, in qualche modo, è stata anche la nostra famiglia per più di un decennio: a distanza di anni, scopriamo che fine ha fatto uno dei protagonisti

Un Medico in Famiglia è stata una delle fiction più amate della televisione italiana. Sono trascorsi diversi anni da quando questo capitolo è stato chiuso ufficialmente e, a distanza di tutto questo tempo, ricordiamo ancora con molto piacere i protagonisti del cast di Rai Uno. Alcuni fanno ancora gli attori, altri invece hanno cambiato completamente vita.

Ancora oggi, i telespettatori italiani chiedono a gran voce almeno un’altra stagione per poter chiudere ufficialmente questo capitolo che ci ha accompagnato per quasi vent’anni. Nel corso di tutto questo tempo sono stati molti i personaggi che sono passati per casa Martini: tra questi, c’è Alberto Martini. Uno dei giovani più amati della fiction.

Era Alberto in Un Medico in Famiglia: che fine ha fatto?

Alberto Martini era il figlio della sorella di Lele. È entrato a far parte del cast quando era a malapena un ragazzino e decise di andare via di casa per vivere da suo zio e i suoi cugini. Quella che doveva essere una permanenza temporanea, si trasformò decisamente in qualcosa di più. Come tutti gli adolescenti, però, ha fatto impazzire sua madre ma anche lo zio Lele e nonno Libero, che hanno fatto del loro meglio per metterlo sulla strada giusta.

Fece sognare il pubblico anche per la sua storia d’amore con Rebbi: i due si conobbero nella prima stagione, quando l’amica di Maria aveva soltanto dodici anni. Con il passare degli anni, Alberto riuscì finalmente a vederla sotto una nuova luce e a mettersi con lei.

Che fine ha fatto oggi Manuele Labate, l’attore che lo interpretava? Bisogna dire che ha cambiato completamente vita e anche mestiere. Infatti, non fa più l’attore e si è dato alla street art che negli anni si è rivelata la sua più grande passione. Inoltre si è sposato e ha avuto due figli, che ama più di ogni altra cosa al mondo.