Andrea Delogu, il balletto che ti fa perdere la testa. Il VIDEO è pazzesco

Andrea Delogu seducente più che mai nel suo nuovo programma televisivo, balletto scatenato per la conduttrice: i fan in delirio

Andrea Delogu è uno dei personaggi più poliedrici del mondo dello spettacolo di questi anni. Amatissima dal pubblico a tutti i livelli, può già vantare una lunga carriera caratterizzata da esperienze di vario genere. Sono molti gli aspetti della sua personalità che la rendono una delle celebrità seguite con maggiore affetto dalla community virtuale, e non solo.

Dopo gli esordi da giovanissima come ballerina, non si è più fermata. Valletta in svariati programmi e quindi passata alle esperienze di conduzione, sia televisive che radiofoniche. Programmi di intrattenimento, musicali, calcistici, Andrea non si è fatta mancare davvero nulla. Esordendo anche nel mondo della musica insieme all’amica Ema Stockolma, con cui ha costituito uno scanzonato e ironico duo.

Grande passione nel suo lavoro, professionalità, ma anche leggerezza, autoironia, fascino ineguagliabile. Andrea è tutto questo e molto altro ancora e, alla soglia dei quarant’anni, ha un nutrito seguito di ammiratori. Su Instagram, sfiora ormai il mezzo milione di followers.

C’è grande entusiasmo per lei, con il lancio del suo nuovo programma, ‘Tonica’, in onda da qualche settimana su Rai Due in seconda serata. Un programma a base di musica, momenti di leggerezza, ma anche approfondimenti sulla vita dei cantanti e sui loro aneddoti più particolari.

Andrea Delogu balla a tempo di musica, movenze sinuose ed abito sgargiante: è amore al primo sguardo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Andrea si mette in gioco in prima persona in questo programma che ha fortemente voluto e lo fa con un balletto scatenato che ci ripropone sul proprio profilo Instagram. Come lei stessa ha raccontato, le registrazioni sono avvenute prima del recente scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, spiegando così i momenti più scanzonati ed esilaranti della trasmissione.

I fan, in ogni caso, approvano eccome, e lei non perde l’occasione per ringraziarli. Le sue movenze sinuose e seducenti in un abito sgargiante, dai mille colori, non possono lasciare indifferenti. Andrea esprime fascino e sensualità genuini e irresistibili, è la sua verve da anti-diva che le da’ decisamente una marcia in più.